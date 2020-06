Sebastián Martínez, un padre inigualable

El actor colombiano, Sebastián Martínez, es portada de la revista Aló. Esta vez lo vemos no como el actor talentoso que conocemos sino como un padre humano y amoroso. Hace 11 años le dio la bienvenida a Amador, su hijo. Hoy dice ser un papá “muy consciente”, sentimiento que lo enorgullece.

Martínez, de 37 años, que mira su hijo con total complicidad, está seguro de que el papel que deben cumplir los padres de hoy es el de fortalecer los lazos afectivos con sus hijos y mantenerse siempre presente en su vida y en su crianza. Por eso el artista no desaprovecha ni un instante el tiempo con Amador.



“El ser papá te vuelve una persona más profunda y te invita a cambiar, a seguir creciendo como ser humano. Amador llegó para revolucionarme, a concientizarme y para hacer muchos cambios positivos en mi vida”, reveló en una entrevista con la revista Aló.



Dijo que su hijo, un ser lleno de luz, le ha enseñado a ser una mejor persona: “Gracias por todo lo que me has enseñado, Amador, sin siquiera tú saberlo. Hoy, soy un mejor ser humano gracias a ti”, dijo Martínez.



También dijo que Kathy Sáenz, su pareja desde hace 14 años, cumple un rol fundamental en la relación padre e hijo. “No sabes lo afortunado que me siento de estar al lado de ella, siendo testigo de la maravillosa madre que es Katica. Ella es mi prioridad, mi todo; formamos una gran dupla como padres”, expresó.



¿Cómo te enteraste de que estaban embarazados de Amador?



Fue un momento sumamente especial, muy bonito, porque estábamos con Katica en Machu Picchu. Andábamos de paseo y estábamos hospedados en un hotel superlindo, había Luna llena esa noche, era una velada especial y ahí nos enteramos.



¿Cómo fue cuando lo tuviste en brazos?



Las primeras que lo cargaron fueron sus hermanitas: Alana y Shenoa. Ellas lo recibieron, lo cargaron, lo besaron y luego lo tuve yo en mis manos y fue una sensación muy loca, sublime, única, una belleza, y la primera nochecita, durmió toda la noche acostadito en mi pecho y desde ahí se generó una unión muy especial.



¿Cómo has logrado fortalecer ese vínculo?



Yo creo que ha sido una bendición de Dios. Creo que Él ha querido que sea así todo. He tratado de hacer lo mejor que he podido como papá, le he dado el cien por ciento de mí y no me arrepiento de absolutamente nada, y sobre todo he sido un papá muy presente, muy consciente, sabiendo la responsabilidad de tener un hijo y lo que esto conlleva, porque para tener la conciencia tranquila ante Dios y ante la sociedad, uno debe hacer todo lo mejor por esa alma.

El artista aseguró que en jornadas de grabación es difícil encontrarse con su hijo. “En esos tiempos de trabajo es complicado, por eso los fines de semana trato de aprovecharlos al máximo y de que exista ese tiempo para ser papá día y noche”.



Agregó que, gracias a su profesión, también existen tiempos muertos en los que no trabaja y ese tiempo lo dedica a su hijo completamente.



Ambos comparten gustos particulares como el deporte y el amor por los carros. “Es muy chévere porque tenemos esos puntos de encuentro” finaliza Martínez.Vea aquí este y otros contenidos de la revista Aló.

