Revista Aló: Los nuevos retos de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos sonríe, sonríe casi siempre. Y quizá sea por eso, por esa sonrisa “marca registrada”, que cuando pensamos en un personaje para celebrar el optimismo y hacer una edición especial de Amor y Amistad, fue ella la protagonista natural e indiscutible. Porque Carmen contagia eso.



En sus redes sociales siempre nos comparte un cadencioso bailecito, un mensaje positivo, un beso con su guapo esposo, Sebastián Caicedo, o su último descubrimiento de moda colombiana, pero lo que más nos gusta es que adora reírse y hacer gala de su espontaneidad, de su frescura y de su desparpajo.



Ahora la encontramos en otro 'mood': acaba de finalizar las grabaciones de 'Café con aroma de mujer', ya no corre tanto entre los sets de grabación, sino que tiene toda su energía enfocada en un nuevo proyecto televisivo para Latinoamérica que grabará en México —del que aún no puede contar mucho— y mientras tanto se encuentra en Miami adelantando los papeles de su residencia, tema que había dejado en 'stand by' tras la pandemia y el parón que vivimos en el 2020.

La actriz posó en entrevista exclusiva con la Revista Aló.

Estamos en la recta final de la novela… ¿Cómo fue el proceso de darle vida a Lucía Sanclemente?

Fue un proceso superbonito, increíblemente enriquecedor. Un reto como actriz. Quería que cuando el público viera a Lucía se olvidara por completo de Catalina en Sin senos. ¿Y sabes? Creo que se logró. No solo porque físicamente difieren mucho, sino porque actoralmente trabajé tanto en que se vieran distintas, que sé que mi esfuerzo al final dio sus frutos. Anhelaba que el público me viera en una faceta totalmente distinta, y en este caso el apoyo de mis directores fue clave.

A estas alturas, ¿te molesta que te corrijan?

No soy una actriz egocéntrica y a decir verdad agradezco infinitamente toda corrección que me hagan en el set. Y creo que ese trabajo conjunto con el equipo de rodaje hizo que el personaje brillara. La gente suele decirme por redes que ‘me odian’, y creo que para este punto no existe un mejor cumplido que ese, pues sé que logré mi cometido: ser la antagonista de Café.

La actriz habló de su 'vida y obra' en la televisión colombiana. Foto: Revista Aló

SANDRA PAOLA REAL

*Directora de la Revista Aló