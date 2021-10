Claudia Bahamón, Carolina Cruz y Andrea Serna son portada de la Revista Aló

Carolina Cruz, Andrea Serna y Claudia Bahamón se conocieron hace casi dos décadas cuando empezaban juntas en el mundo del modelaje y luego de la televisión.



Entre fittings, desfiles, fotos y en los pasillos y en los estudios de TV forjaron una bonita amistad que marcaría el resto de sus vidas y que se convertiría en un enlace para siempre.



Sus secretos y confidencias fueron dando a pie a una etapa más sólida de su amistad, viviendo y compartiendo momentos importantes: celebraciones, cumpleaños, situaciones trascendentales, desde rupturas y tusas, hasta la boda de Claudia y la de Andrea, el nacimiento de los hijos de las tres, sus programas, sus proyectos personales, etc.

Para celebrar los 33 años de ALÓ quisimos reunirlas a las tres para aplaudir su carisma y su poderío eterno en las pantallas, pues, sin duda alguna, siguen siendo las reinas de la TV.



(Le puede interesar: Caso Baldwin: armera del set 'no tiene idea' de dónde salieron balas reales).

Carolina Cruz

Facebook Twitter Linkedin

Cruz nació el 12 de junio de 1979. Foto: Revista Aló

¿Cómo recuerdas tus inicios cuando llegaste muy joven y llena de tantos sueños a una ciudad como Bogotá?



Recuerdo mis inicios con mucho miedo y ansiedad, pero me superaban las ganas de aprovechar las oportunidades, de aprender y agradecer cada momento. Empecé como modelo antes del reinado en Cali y cuando llegué a Bogotá comencé a trabajar en la agencia más conocida de ese momento y todo empezó a fluir de una manera muy rápida. Jamás pensé que se me fueran a abrir tantas puertas tan rápido; nunca soñé lo que soy hoy en día ni mucho menos el camino recorrido.



¿Cómo te conociste con Claudia Bahamón y Andrea Serna?



Las conocí en 'RCN'. Primero a 'Andre', que me recomendó, sin ser amigas, para los cubrimientos de las ferias y para ser su reemplazo en 'Comandos'. Ella fue mi hada madrina. A 'Clau', ya en el canal. Además, las tres estábamos con la misma agencia, esto nos llevó a fortalecer una amistad.



(No deje de leer: Los dos Bad Bunnies, Amparo y Maluma coqueteando y los memes de Yo me llamo).

Andrea Serna

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Serna nació el 18 de enero de 1977. Foto: Revista Aló

¿Cómo recuerdas tus inicios cuando llegaste muy joven y llena de tantos sueños a una ciudad como Bogotá?



Cuando veo en la distancia cómo fueron esos primeros años, tengo la sensación de una jovencita ilusionada, acelerada, impulsiva, incansable. Llegué a Bogotá hace un poco más de 20 años, dichosa con la decisión tomada. Solo tengo recuerdos gratos. Estaba tan motivada con la idea de trabajar que celebraba todo lo que me sucedía.



¿Cómo te conociste con Claudia Bahamón y Carolina Cruz?



A 'Carito' la conocí cuando trabajaba en 'Noticias RCN'. 'Caro' había sido Señorita Valle hacía poco y en el canal estaban impactados con su belleza y carisma, así que se nos ocurrió la idea de invitarla a presentar las secciones especiales. Si mal no recuerdo, empezamos presentando juntas la Feria de Cali, meses después 'Carito' ya estaba en el set del noticiero, teníamos un segmento de entretenimiento que duraba al aire más de media hora. Entre directo y directo, nos fuimos convirtiendo en grandes amigas. Tanto así que, junto a Jessica de la Peña fundamos el ‘Petit Comité’. Tengo recuerdos entrañables de esa época laboral, nos divertíamos muchísimo, éramos muy desparpajadas al aire, jamás usábamos teleprónter... Fue lo máximo. En la sala de redacción del noticiero crecieron grandes amistades. Justo al mismo lugar, y por la misma época, llegó 'Clau' Bahamón. Durante un tiempo presentamos la sección ‘Las buenas noticias del entretenimiento’. Adriana Tono también estaba en ese combo. Con Claudia compartíamos vida en el set y fuera de él, coincidimos en un grupo de amigos maravillosos, así que tenemos historias de carcajadas interminables tanto al aire como rumbo a Neiva en paseos que nacían de repente. Las quiero, valoro, respeto su recorrido en esta profesión y las admiro infinitamente.



(Además: Polémica por video de Poncho Zuleta en aparente estado de embriaguez).

Claudia Bahamón

Facebook Twitter Linkedin

Claudia Bahamón nació el 5 de enero de 1979. Foto: Revista Aló

¿Cómo recuerdas tus inicios cuando llegaste a Bogotá?



Cuando llegué a la capital, literal, venía de una ciudad muy pequeña, mi tierra, Neiva, que es al final un pueblo. Y el enfrentarme a un monstruo como lo es esta urbe, pues fue divino, pero claro, retador. Terminé trabajando con Felipe Sanín haciendo las escenografías de los reinados. Así fue como conocí el canal 'RCN'. A principios del 2002, llamaron a la oficina de Felipe y dijeron que era urgente que fuera al canal personalmente. Me senté con Gabriel Reyes y él me dijo que no me llamaba como arquitecta, sino que quería que hiciera un casting. Gabriel creyó en mí y así comencé en esto.





¿Cómo conociste a Andrea Serna y a Carolina Cruz?



En el canal conocí a Andrea. Antes había trabajado con ella en 'Stock Models', pero con mi llegada a 'RCN' nos hicimos verdaderas amigas. Todavía me costaba creer todo lo que estaba sucediendo para aquella época en mi vida. ¡Iba a trabajar con Andrea, la presentadora más espectacular de Colombia! Y ella se dedicó a mí. Me llamaba o nos encontrábamos y me recordaba mis errores, pero siempre para ayudarme a ser mejor. Era divina, me daba los mejores consejos de la vida. De lo más hermoso y genuino que he tenido a mi lado durante toda mi carrera ha sido Andrea. Carolina también siempre estaba allí. Amé trabajar con ella también.

Más noticias

¿Sin disfraz? Ideas fáciles y rápidas para lucir bien en Halloween

La tumba de Diego Armando Maradona: la privacidad que nunca tuvo el ‘D10S’

MasterChef Celebrity: vea cómo es por dentro la casa de Frank Martínez

Cinco mitos de terror que hay en las calles bogotanas

Meta: ¿cuál fue la inspiración de Mark Zuckerberg para este nombre?

SANDRA PAOLA REAL

Directora de la Revista Aló