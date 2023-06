Maluma ha dejado claro que su amistad con la ‘reina del pop’ Madonna es muy especial. En reiteradas ocasiones, le ha dedicado palabras de agradecimiento por su gran legado e inspiración en la escena musical. Es tan fuerte su relación que la invitó a su casa en Medellín.

Juan Luis Londoño es el nombre del artista de música urbana que empezó su carrera en la industria del reguetón desde muy joven. Cuando inició en el gremio, se hizo famoso por sus primeros ‘hits’, que lo catapultaron al estrellato nacional.

Entre sus primeras canciones se encuentran ‘Pasarla bien’, ‘La curiosidad’, ‘Farandulera’ y 'Obsesión’.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Madonna, por otra parte, es una artista estadounidense que se ha ganado un importante puesto en la industria musical por su legado lleno de éxitos. Temas como ‘La isla bonita’, ‘Vogue’, ‘Like a virgin’ y ‘Material girl’, hicieron que fuera apodada la ‘reina del pop’, un importante título que comparte con el ‘rey del pop’, Michael Jackson.

Maluma reveló incómodo momento en su casa con Madonna

El intérprete de ‘Borro cassette’ concedió una entrevista al programa de televisión ‘El Hormiguero’, un formato de entretenimiento que es producido por la cadena española ‘Cuatro’.

El lunes 26 de junio fue invitado para presentar su nuevo sencillo, ‘Coco loco’, y promocionar su próxima gira en España. En medio de la conversación, reveló que su amiga Madonna se quedó en su casa y tuvieron algunos problemas.

(De interés: Este es el video de Madonna bailando 'La rebelión' del Joe Arroyo: ¿sí tiene 'tumbao'?).

El presentador Pablo Motos le dijo a Londoño que le contara cuál había sido el mejor concierto al que había ido. A lo que el colombiano respondió: “En Medellín, en mi ciudad natal, cuando hice el concierto Medallo en el mapa. Esto va a quedar para toda la vida. Pronto quiero hacer Medallo en el mapa 2.0. Además, tuve la oportunidad de llevar a Madonna”.

Frente a esto, Motos señaló: “Llevar a Madonna no fue fácil” y Maluma respondió: “Qué cosa tan difícil la verdad. Yo la amo, ella es mi amiga, pero, al final del día, tener a una superestrella de esta magnitud en mi casa, porque sí, ella se quedó en mi casa”.

(Siga leyendo: Maluma y su sorprendente cambio físico por nuevo disco Don Juan: 'Más fuerte que ayer').

El paisa contó que la había invitado para hacer parte de su concierto Medallo en el mapa y ella le canceló a 8 días de hacerse la presentación.

"Ocho días antes del concierto me canceló, me dijo que no podía ir porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer con su familia. Yo casi me muero, de verdad, casi me desmayo, porque me mandó una nota de voz de tres minutos”, reveló el colombiano al programa español.

(Enseguida: Madonna prepara concierto para apoyar a la comunidad trans).

El intérprete de ‘La temperatura’, finalmente logró convencer a la ‘Reina del pop’ al ofrecerle quedarse en su casa. “Cuando se quedó en mi casa no fue nada fácil, porque no era ella sola, si no me equivoco eran 27 personas”, expresó el artista.

Contó que, por la cantidad de personas en su vivienda, se quemó la planta de luz de su casa por el exceso de energía consumida. “Me llama entre gritos Madonna: ‘Juan Luis, tu casa no tiene energía, ¿qué carajos voy a hacer? Toca poner otras plantas eléctricas’. De igual modo, todo valió la pena porque al otro día nos presentamos”, concluyó el paisa.

Vea a Madonna encantada de encontrarse con Maluma

Más noticias en EL TIEMPO

Algunos de los restaurantes de los famosos en Medellín: Suso, Maluma y Rigoberto Urán

Murió el cantante y presentador Eddie Pomare, defensor de la cultura raizal

Carolina Acevedo reveló detalles de su relación con Lucas Jaramillo: ‘No lo busqué’

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO