El pasado 24 de junio Madonna asustó al mundo, tras conocerse que sería internada en cuidados intensivos, luego de que uno de sus asistentes la encontrara inconsciente en su apartamento de Nueva York.



Su mánager, Guy Oseary, comunicó la noticia a través de las redes sociales, afirmando que la estrella del pop estaría hospitalizada algún tiempo por su inesperado quebranto de salud.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Según notificó, la intérprete de ‘Like a virgin’ estuvo varios días en UCI, debido a la presencia de una infección bacteriana muy delicada que la debilitó por completó y atentó su bienestar.



(Le puede interesar:Madonna en UCI: ¿qué es una infección bacterina y qué tan grave es?).



“Madonna desarrolló una infección bacteriana muy grave que la llevó a permanecer varios días en UCI. Su salud está mejorando, pero todavía está bajo observación médica. Se espera una recuperación total", señaló Oseary a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, la gira mundial 'The Celebration' que la artista planeaba iniciar el próximo 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver, fue pospuesta. No solo para esperar a que se restablezca, sino también para que descanse, ya que al parecer sus problemas de salud comenzaron por los excesivos ensayos para el show.



De acuerdo con la revista 'Radar', la cantante de 64 años se extralimitó en las pruebas y ejercicios que preparó para su tour de 84 fechas, porque quería que todo fuera perfecto, pero esto terminó por jugarle en contra.



“Estaba trabajando horas extras, pero claramente se quemó y las personas a su alrededor le han estado recordando cortésmente que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25. Necesitaba controlar su ritmo, esforzarse tanto era extremadamente arriesgado”, dijo la fuente cercana al medio estadounidense.



(Siga leyendo: Así se vería Maluma con la edad de Madonna, según IA).



La exigencia fue tanta y de maneras repetidas, que su salud se debilitó hasta el punto de quedar inconsciente el pasado 24 de junio en su casa.

¿Qué le inyectaron los paramédicos?



Tras el preocupante incidente, fuentes revelaron algunos detalles del día en el que Madonna fue trasladada de emergencia por complicaciones médicas.



Según 'The Mirror', la estadunidense despertó debido a la rápida intervención de los paramédicos que le aplicaron una inyección de Narcan, un medicamento de emergencia, comúnmente utilizado para revertir los efectos potencialmente mortales de una sospecha de sobredosis.



No obstante, este también se usa para revertir el shock séptico, la manifestación más grave de una infección, que provoca presión arterial baja e insuficiencia de oxígeno en el organismo. Condición que se dice, padeció Madonna.



(Lea también:Maluma revela el momento incómodo que vivió con Madonna al dormir en su casa).



Gracias a esta acción, la reina del pop fue reanimada y pudo ser tratada a tiempo aunque su estado era severo, ya que fue intubada tras ingresar por urgencias al hospital de Nueva York, de acuerdo con el medio británico.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias