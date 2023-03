La reconocida actriz Hayden Panettiere y su familia están de luto por la repentina muerte de su hermano menor, el actor Jasen Panettiere, quien falleció el 19 de febrero a los 28 años en su apartamento en Nyack, Nueva York.

En un comunicado obtenido por ‘ABC News’, su madre Lesley Vogel, Padre Alan Lee “Skip” Panettierre y su hermana compartieron que, “Aunque ofrece poco consuelo, el médico forense informó que el fallecimiento repentino de Jansen se debió a una cardiomegalia (Corazón agrandado), junto con complicaciones de la válvula aórtica”.



Asimismo, con su mensaje le rindieron un homenaje al actor y comentaron: "El corazón de Jansen se podía ver en sus ojos, y su encanto en su sonrisa brillante y cautivadora, su alma en sus pinturas magistrales y reveladoras, y la alegría de vivir en su ingenio seco. Su carisma, calidez, compasión por los demás y su espíritu creativo vivirán para siempre en nuestros corazones y en los corazones de todos los que conoció".







Por último, comentaron: “Agradecemos sinceramente la gran cantidad de amor y apoyo hacia nuestra familia mientras navegamos por esta pérdida impensable, y pedimos que se nos regale nuestra privacidad durante este tiempo de luto. Te queremos mucho Jansen y estarás en nuestros corazones para siempre”.

Según el informe policial que obtuvo la revista ‘People’, Jansen fue encontrado en su casa por un amigo que fue visitarlo al ver que no se presentó a una reunión de negocios. Al entrar al apartamento lo encontró “sentado en una silla sin responder” e intentó darle RCP. Al lugar llegaron los paramédicos y finalmente lo declararon muerto.



Jasen es recordado por su participación en programas de televisión como Even Stevens, Everybody Hates Chris y The Walking Dead. Su última aparición en el cine fue en la película Love and Love Not del 2022. El joven también era un artista y en su cuenta de Instagram publicaba varios retratos en tecnicolor y piezas abstractas. Su arte también lo plasmaba en chaquetas, bolsos de mano y zapatillas deportivas.



Una de sus últimas publicaciones fue una tierna foto con su hermana, quien estaba cortándole el cabello y junto a esta imagen escribió: “No es el primer corte de cabello que intenta darme”.





Su novia Catherine Michie también quiso dedicarle unas palabras en su Instagram y publicó un carrusel de fotos con él y el siguiente mensaje: “Jansen, te conocí hace solo un año, pero has sido mi mejor amigo y mi mayor admirador. Nunca olvidaré la primera vez que te vi. Tu cara y las primeras cosas que me dijiste. Las palabras no pueden expresar el dolor de saber que no volveré a escuchar tu risa”.



"Espero que encuentres la paz, y lamento no haber estado allí cuando más me necesitabas. El mundo es mejor porque tú estuviste en él. Sé que volveremos a pintar juntos algún día. Siempre seré tu sugarpop. Que alguien me despierte y me diga que esto es un sueño”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

