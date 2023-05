Los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía han construido carrera musicales exitosas, por eso las seguidores de ambos se emocionaron cuando su compromiso salió a la luz, y les han enviado mensajes de apoyo y han estado pendientes del avance de esta relación.



Los fanáticos del dúo han pedido que cuenten algunos detalles de su compromiso y futura boda, y sus plegarias fueron escuchadas.

La encargada de contar el suceso fue Rosalía: “Nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado”, contó a sus fanáticos.



Además, la catalana reveló que esto ocurrió en la casa de la abuela de Rauw, en Puerto Rico.



La cantante recordó exactamente las palabras que le dedicó el puertorriqueño: “Vente que te quiero enseñar un sitio, y te seguí de la manera más inocente. Empezaste a buscar algo y no lo sacabas y le pregunté "¿qué estás buscando?".



Según contó la intérprete de 'Malamente', el artista iba a sacar algo de bolsillo, pero el anillo se quedó dentro del pantalón y ella quedó totalmente sorprendida y los nervios le ganaron: "No sabía cómo reaccionar".

“¿Será que me va a dar un anillo?, me puse a llorar, y así nos comprometimos”, agregó.



Asimismo, recordó cómo fue el primer encuentro con Rauw Alejandro, dijio que se conocieron en los Latin Grammy: "Tú pensabas que yo era un player, y resulta que no", le dijo al puertorriqueño.



"Me tocó la lotería", dijo la cantante española sobre esa primera vez que se encontraron, pues confesó que no hubo flechazo, sino que tuvo que conquistarla.



Por su parte, Rauw recordó cómo estaba vestida su futuro esposa. “Era un traje negro, también llevaba piercings en los pezones y en el ombligo”. Después de eso, aseguraron que su primer beso llegó en el año 2019, en diciembre, mientras estaban en Madrid.

La pareja lleva tres años como novios y están comprometidos desde marzo pasado, cuando se hizo oficial a través de un video musical.

Fan le regaló pandebono a Rosalía en pleno concierto en Bogotá

