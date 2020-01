Vergonzosos retos de ‘influencers’ que indignan a millones de personas

Archivo Particular - Video de YouTube

En abril de 2018 un usuario de YouTube se ganó el repudio de la comunidad digital por uno de sus videos. Kanghua Ren, conocido en la plataforma como ReSet, es un español que decidió ‘jugarle una broma’ a los habitantes de calle de Barcelona: rellenó de crema de dientes galletas de oreo y las ofreció como alimento. “Se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes”, expresó en su momento. Sobra decir por qué el metraje causó indignación y rechazo; y fue tanto el revuelo que ReSet borró el video e indemnizó a uno de los desamparados que cayó en su macabra treta.



Sin embargo no fue suficiente: en junio de 2019 el youtuber de 21 años fue condenado a 15 meses de prisión a raíz de lo que se consideró como un delito contra la integridad moral. Además de ello, ReSet no podrá relanzar su canal en la plataforma durante 5 años.