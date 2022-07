Las redes sociales suelen mostrar decenas de retos virales que se vuelven tendencia entre los usuarios, quienes comparten sus resultados para demostrar sus habilidades visuales. En esta oportunidad, comenzó a circular una imagen en la que el objetivo es encontrar a un gato oculto, pero a la cual se le suma el factor de tiempo: solo tendrán cinco segundos para dar con el animal.

En el dibujo se puede observar un zoológico en donde toman protagonismo varios animales y algunas personas. En este reto, que solo el 2% de los usuarios logra resolver en tan poco tiempo, hay que hallar al felino que está escondido en algún lugar de la escena.



(Le puede interesar: Mafe Walker confirma que será contratada por Netflix).

¡Alerta Spoiler!: la solución al desafío viral

Si usted fue uno de los que pudieron solucionarlo rápidamente, ¡felicitaciones!. De lo contrario, le decimos cuál es la respuesta correcta: el pequeño gato asoma al lado de la cebra, al costado derecho de la imagen.

Facebook Twitter Linkedin

Respuesta al reto del gato oculto. Foto: La Nación

Reto visual: ¿Puede encontrar los ocho caballos ocultos en la imagen?

Esta clase de juegos creativos abarcan diferentes temáticas para analizar y el tiempo, se convierte en el principal enemigo de quienes intentan resolver el reto. Esta vez, se juntaron unos caballos y unas montañas.



El escenario es extraño, los colores confunden y las ocho siluetas de los animales deben ser identificadas para resolver el desafío. Sin pistas ni tiempo límite, este reto enloquece a cualquiera que intente resolverlo.



(Siga leyendo: La polémica frase de Sebastián Martínez: ‘Medellín debería ser la capital’).

Lo primero que se observa al abrir la foto es una montaña gigante violeta, un fondo que mezcla nubes, triángulos, círculos y rayas. Dentro de toda esta mezcla de formas y colores están las siluetas que usted debe identificar, las cuales están ocultas de tal forma que muchas de ellas se vuelven prácticamente invisibles.

Facebook Twitter Linkedin

Reto Mental: Encuentre los ocho caballos ocultos. Foto: La Nación

En total, hay ocho figuras y todas representan a un caballo. Hay que tener en cuenta que, si bien hay muchas fáciles de identificar y que están claramente a la vista, otras no lo son tanto.



No hay que quedarse con el primer vistazo y se debe ahondar un poco en la foto para poder visualizar a las que se encuentran un poco más ocultas. Otro aspecto a tener en cuenta es que una de ellas no es posible de identificar si no se han ubicado a otras cuatro figuras clave anteriormente.

¡Alerta Spoiler!: la solución al desafío viral

Resaltados en blanco, los ocho caballos se hacen más que evidentes. Dos están en el extremo izquierdo, tres en el extremo derecho, otros dos en el centro y falta una. La restante es -quizás- la más difícil.



(Le recomendamos: ¿Por qué cada vez más personas superan los 100 años de edad?).

Facebook Twitter Linkedin

Solución al reto mental de los caballos ocultos. Foto: La Nación

Es una gran cabeza de caballo que ocupa prácticamente toda la imagen. Su composición -motivo por el cual aumenta la dificultad de ser encontrada- se forma gracias a las siluetas de sus predecesoras.



Casi todos los animales ubicados en el costado derecho de la foto permiten que se forme esta figura y sea visible ante quien la busca.



Así queda resuelto el acertijo, otro reto visual que complicó la tarea de muchas personas al momento de toparse con él. La foto con todas las siluetas marcadas y mencionadas anteriormente puede divulgarla y retar a más personas a que intenten resolverlo.

Más noticias

Paige Spiranac, la golfista con el título de “La mujer más sexy del mundo”.

Yeison Jiménez se tuvo que hospedar en un inusual lugar para dar un show.

Las tres mujeres con las que Elon Musk ha tenido sus 10 hijos.

Julio Iglesias: aumentan los rumores sobre su delicado estado de salud.

Amber Heard se enfrenta en nuevo juicio: esta vez contra una aseguradora.

LA NACIÓN / Argentina (GDA)