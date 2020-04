Polémico reto de una influencer para 'ayudar' a familias necesitadas

Una de las maneras que utilizan los ‘influencers’ y ‘youtubers’ para interactuar con sus seguidores por medio de redes sociales es con concursos, regalos o ‘challenges’.

El pasado fin de semana, una ‘youtuber’ boliviana se hizo tendencia en Twitter por utilizar la necesidad que viven muchas personas por la cuarentena para realizar un ‘challenge’ que, supuestamente, los beneficiará. Se trata de Stephanie Herela, quien en su cuenta de YouTube acumula más de 26.000 suscriptores y en su cuenta de Instagram tiene más de 91.000.

La mujer publicó un video en su cuenta de Facebook en el que anuncia el #StephanieHeleraChallenge, se trata de un concurso en el que ‘regala’ cierto monto de dinero y se lo podrán ganar las personas que ‘más’ tengan necesidades económicas en estos tiempos de cuarentena.



La mujer manifiesta que la tienen que seguir en sus redes sociales, enviarle un video en el que demuestren que estén pasando necesidades y hambre, para ella observar la situación y decidir si les ayuda o no, y también enviarle las formulas medicas de los medicamentos que estén necesitando.



“En este ‘post’ etiqueta a dos amigos que están pasando por una situación económica difícil y que necesiten ayuda, pero me tienen que seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Este es un concurso para ayudar a las personas que tienen hambre, que están enfermos y que no pueden y no tienen los recursos económicos”, afirma la mujer en la publicación.

Este acto fue criticado por muchas personas. La mujer ha recibo comentarios en los que los internautas la cuestionan y la tildan de aprovechada. La mujer afirma en el video que este acto lo realizará durante cinco semanas.



"Esta medida también aplica para las personas enfermas que no pueden comprar la medicina, lo que deben hacer es mandar la foto de la receta médica, demostrando que no tienen recursos para comprarla a través de un video. Esta es una campaña de Dios. Se trata del #StephanieHerelaChallenge, es un reto de amor, espero sus videos y 'likes'”, concluye la mujer en el video.

Hoy les traigo un episodio aterrador de influencers en cuarentena. pic.twitter.com/2EFdKG9VLa — Carolina (@Caromunozb) April 26, 2020

Después de la controversia, la Autoridad de Fiscalización del Juego de Bolivia, por medio de un comunicado de prensa, afirmó que ese concurso o actividad no tenia la autorización de realizarse.



La ley número 060 de juegos de lotería y azar de ese país realizará la respectiva investigación del acto cometido por la ‘youtuber’.



