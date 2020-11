Los memes de la fallida aventura presidencial de Kanye West

Twitter: @Ivandooblef

El usuario @ivandooblef en Twitter no dejó pasar la oportunidad para comentar una imagen de lo que parece un cubrimiento en televisión. En esta se ve que, supuestamente, el único candidato sin fotografía es West, quien, hasta ese momento, llevaba 1.136 votos en el estado de Mississipi.



Hasta la mañana del 4 de noviembre, con el 66 por ciento escrutado en ese estado, esa cifra había aumentado hasta 2.525 votos, es decir, el 0.3 por ciento del total, según datos de 'The New York Times'. En contraste, el estado en el que West tuvo mejores resultados fue Tennesse, con poco más de 10.000 votos, lo que también representó el 0.3 por ciento de los votos totales.