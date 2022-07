Diferentes chances y loterías se juegan en Colombia a diario. Los ganadores se llevaron los diferentes premios apostándole a estos números.



Puede leer: ¿Tiene motocicleta? Estos son los impuestos que se deben pagar en Colombia

Resultados de las loterías en Colombia para este 2 de julio

Lotería de Boyacá: 8693 de la serie 100.

Lotería del Cauca: 5453 de la serie 207.

Baloto: 07 - 08 - 11 - 12 - 38

Súper Balota: 05

Baloto Revancha: 02 - 09 - 16 - 31 - 34

Súper Balota: 05O



Chances:

Dorado mañana: 8530

Dorado Tarde: 2518

Dorado noche: 9222

Culona: 2477



Lea también: Avanza auditoría de la Contraloría de Bogotá a Enel Colombia





Astro sol: 2222 Piscis

Astro Luna: 8928 Acurio

Pijao de oro: 9877

Paisita día: 7292

Paisita noche: 2494

Chontico día: 3178

Chontico noche: 5859

Cafeterito tarde: 6608

Cafeterito noche: 1419

Sinuano día: 4094

Sinuano noche: 5103

Cash three día: 293

Cash three noche: 379

Play four día: 9972

Play four noche: 5527

Saman día: 7588

Caribeña día: 6100

Caribeña noche: 3851

Motilón Tarde: 5350

Motilón Noche: 5667

Paisita 3: 2276

Fantástica día: 8444

Fantástica Noche: 7616

Antioqueñita Día: 4954

Antioqueñita Tarde: 6130

Culona noche: 6691

También puede leer:

Colombia: el segundo país más biodiverso del mundo

ECONOMÍA Y NEGOCIOS