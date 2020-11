Restauración mal hecha a estatua causa críticas y se vuelve viral

El rostro de una estatua de un edificio histórico de la Calle Mayor, área turística de Palencia (España), quedó completamente desfigurado después de que un artista lo intentara restaurar.

La Calle Mayor está ubicada entre la Plaza de León y el Parque de Isabel II y su valor cultural radica en esculturas como 'La Castañera', 'La Aguadora', 'Jerónimo Arroyo', 'La Niña de la Comba' y otras que adornan sus inmediaciones.



De esas estatuas, la más famosa, actualmente, es una pequeña ubicada en la fachada de un edificio. La obra de arte ha sido masivamente compartida en redes sociales luego de que Antonio Capel, artista local que tiene un estudio ubicado cerca al edificio en cuestión, subiera a su cuenta de Facebook algunas fotos de una ‘restauración’ que se le realizó a la figura.



“Las fotos están un poco borrosas, pero se alcanza a apreciar la pieza perfectamente”, dijo el hombre, además de comparar el hecho con el caso del Cristo de Borja, o Ecce Homo, que también fue mal restaurado y se volvió una burla internacional (2012).



Además, catalogó de ‘ancha’, refiriéndose a que no hizo nada, a la persona responsable de pedir el trabajo y sobre el resultado final dijo: “Parece un personaje de dibujos animados”.

En una entrevista con ‘CNN’, el artista rechazó rotundamente que los responsables de las obras permitan que restauradores aficionados sean quienes arreglen estas piezas de carácter histórico. “No me parece normal”, expresó.



Además, aseguró que aún no había encontrado al responsable de este intento de reparación ni a los encargados del cuidado de la fachada del edificio.



Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos se sorprendieron por la gran diferencia entre el antes y el después de esta escultura, como es el caso de @llangarcia, quien dijo: "Es fuerte lo que han hecho".

Otros utilizaron el hecho para burlarse y hacer memes de lo ocurrido, como la usuaria @linulera, quien hizo referencia al reciente fracaso de Donald Trump en la elecciones de 2020 en Estados Unidos.

La terrible restauración de esta estatua en Palencia que se parece a Trump, la hace doblemente fea 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5PoLhG8EF3 — Linulera 🇨🇴🇪🇸🇪🇺🇫🇷 (@linulera) November 11, 2020

Y otros , al igual que Antonio Capel, compararon la situación con el Ecce Homo.



Este último caso es el de un cuadro que fue 'restaurado' por Cecilia Giménez y también fue llamado 'Ecce Momo' (Jesús mono) en tono de burla, pues muchos internautas señalan que el Jesucristo del cuadro actual parece un primate.



Además, también recordaron la estatua policromada (pintada de varios colores) de San Jorge XVI, ubicada en la Iglesia de San Miguel de Estella.

¡#España lo hizo otra vez!

La restauración del San Jorge de Estella, es el nuevo #EcceHomo 2.0 😂😂😂👇 pic.twitter.com/scwj4xctbH — Isrrael Villablanca (@loockito) June 26, 2018

La obra de San Jorge XVI fue renovada en 2018 por una academia de manualidades, en vez de un profesional dedicado a la restauración de estatuas, y el resultado fue muy criticado por expertos e internautas.



