Las universidades de Colombia han estado bajo la lupa de la opinión pública por una serie de hechos que han dejado a sus funcionarios y a su comunidad educativa en medio de una fuerte discusión, que se esta llevando a cabo en las redes sociales.



Primero, la Sergio Arboleda, institución que históricamente ha sido una de las mejores del país, perdió su certificado de calidad, por lo que sus estudiantes han manifestado una deserción masiva ante la problemática, sobre todo aquellos que están iniciando sus procesos.



Segundo, la Universidad EAFIT de Medellín también fue muy criticada por el video porno que se grabó en sus instalaciones y que se filtró entre la comunidad digital. Según se comentó, la grabación fue realizada por una modelo para adultos muy reconocida en la plataforma Only Fans.



📌#Comunicado | Estamos al tanto de la existencia de un material audiovisual, grabado sin autorización o conocimiento alguno de la Institución, compartido en algunas redes sociales públicas y privadas, en el que se evidencia el uso indebido de espacios de la Universidad. pic.twitter.com/jgm4PhmNU8 — Universidad EAFIT (@EAFIT) July 13, 2022

Ahora, el foco de la opinión pública se sitúa sobre dos de las Universidades más prestigiosas del País: el Externado y la Javeriana. Resulta que en Tik Tok se ha viralizado un trend en el que se le pregunta el precio de las prendas que lleva puesta la gente con el fin de determinar qué tan caro se viste la población en general.



Pues bien, la dinámica llegó a la Pontificia Universidad Javeriana y ha levantado todo tipo de comentarios de internautas que tildan de clasistas y arribistas este tipo de contenidos, pues manifiestan que en algunos casos se menosprecia la posición socioeconómica de quienes son entrevistados.



Ante este hecho, salió al paso la Universidad Externado de Colombia por medio de un ‘picante’ Tweet en el que intenta hacer una especie de crítica a las grabaciones hechas en la institución jesuita.



“En el Externado buscamos que nuestros externadistas no le den importancia al valor de su ropa, sino al valor de lo que son como personas”, dejando en claro su punto de vista institucional frente a lo sucedido en las redes sociales.



El mensaje no caló muy bien en algunos internautas que inmediatamente comentaron el post dejando mensajes subidos de tono y manifestando su opinión al respecto; no obstante, los memes no faltaron y también se hicieron presentes en la discusión.



En @UExternado buscamos que nuestros(as) externadistas no le den importancia al valor de su ropa sino al valor de lo que son como personas. 💚🤩 pic.twitter.com/2sRoRliWkQ — U.Externado (@UExternado) October 8, 2022

Un día normal en la Javeriana 💅 pic.twitter.com/c8ibotnR0W — Gustavo Hernández (@Zentrinos) October 7, 2022

