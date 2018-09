'Amparo Grisales se beneficia del machismo': Isabel Londoño

"Por supuesto (Amparo Grisales) rechaza el feminismo porque el machismo es el que le permite seguir ganando plata, seguir siendo famosa".



El comentario es de Isabel Londoño, directora de la Fundación Mujeres por Colombia, y quien en respuesta a un pronunciamiento de la actriz y presentadora en contra del feminismo afirmó que Amparo Grisales es ejemplo de lo que no se debe seguir.

En una entrevista con Blu Radio, Amparo Grisales, jurado en el programa 'Yo me llamo' de Caracol Televisión, dijo: "A mí me importan un pito las feministas".



"Nos están anulando a las mujeres. Generalmente, tienen bigote. Así me odien, yo las amo (...) este tema se ha vuelto una línea muy delgadita… y entonces qué. El hecho de que nos hayan dado poder a las mujeres de defendernos, de poder alzar la voz… Yo creé un hashtag #DerechoAlPiropo, porque entonces los hombres nos tienen miedo”, afirmó.



A lo que Londoño respondió: "En todas las sociedades hubo muchas mujeres cortesanas, donde uno más veía cortesanas era en Europa, ellas eran damas de compañía de la gente fina, prostitutas de los duques, los condes... y eran figuras sociales súper importantes, estaban ligadas al poder".



De acuerdo con Londoño, las mujeres que defienden el sistema patriarcal lo hacen porque se financian y se benefician del machismo.

"Espero que ella no necesite reclamar ningún derecho que las feministas hemos logrado. Si ella puede salir de noche, trabajar de noche, comprar un apartamento, tener cosas a nombre suyo; todo eso se lo dieron las feministas", afirma Londoño.



Insiste en que una mujer que está completamente enfocada en lo físico no puede ser ejemplo en el país, y agrega que "desafortunadamente en Colombia nos gusta enaltecer a los malos".



