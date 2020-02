Maluma negó que fuera gay y hasta retó a seguidor que lo preguntó

Maluma es uno de los cantantes de reguetón más importantes de Colombia y el mundo, y su talento lo ha llevado hasta a grabar una canción con Madonna, la ‘Reina del pop’.



Con apenas 17 años, Juan Luis Londoño Arias (su verdadero nombre y actualmente de 26), saltó a la fama en el país y, desde ahí, no ha parado de crecer.

Entre sus éxitos hay canciones como ‘Farandulera’, ‘Addicted’, ‘La curiosidad’, ‘La temperatura’, ‘Borró casete’, ‘El préstamo’, ‘Mala mía’, ‘Felices los 4’, ‘HP’ y ‘11 p.m.’, entre otras.



Además de Madonna, otros artistas con los que ha grabado el antioqueño han sido Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony, Becky G, Silvestre Dangond, Pipe Peláez, Pipe Bueno, Wolfine, Karol G, J Balvin y muchos más.

Maluma es uno de los artistas de reguetón más importantes del mundo. Foto: @maluma / Cuenta de Instagram

Pero no solo su vida profesional ha sido noticia. Los focos siempre están encima de él y cada paso que da, y varias son las polémicas con las que se relacionan.



Por ejemplo, se le ha señalado de, supuestamente, burlarse de sus fanáticos en varias ocasiones. También recibió críticas por su canción ‘Cuatro babys’, pues muchos la consideraron misógina y machista. Y lo exuberante y estrambótico de su estilo tiene tanto defensores como detractores.



Su vida amorosa y sexual también ha sido noticia. Varios son los rumores al respecto, sobre todo, enfocados en que es gay.



Se ha llegado a decir que ha tenido una relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, aunque ambos han repetido, una y otra vez, que lo que son es una pareja de buenos amigos.

A Maluma (al igual que a Bueno) hasta una novia se le ha conocido: la modelo y bailarina Natalia Barulich. Sin embargo, los comentarios sobre su sexualidad no han parado.



Y este miércoles 12 de febrero, se hizo público un video en el que el cantante responde un comentario de un seguidor.



Visiblemente molesto, negó que fuera homosexual: “La gente es muy estúpida. Cómo así que por qué soy gay. Dejen la ‘güevonada’ que yo no soy gay. Si lo fuera, ya lo hubiera dicho”.



Para sopesar sus palabras hasta le hizo una propuesta al seguidor, en medio de risas: “El que dijo que yo soy gay, ¿por qué no me presta la novia un momentico a ver qué tan gay soy? Me hacen reír”.

El video lo viralizó la cuenta de Instagram ‘Famosos de la A a la Z’.



Tendencias EL TIEMPO