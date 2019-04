Luisa Fernanda W respondió a los reclamos del padre de Legarda

Ante la polémica suscitada alrededor de 'Me sigues queriendo', última grabación musical del cantante Fabio Andrés Legarda Lizcano, la youtuber Luisa Fernanda W respondió a través de sus redes sociales al inconformismo expresado por el padre del fallecido artista, quien consideró como "un golpe bajo a la memoria" de su hijo el que este solo apareciera "en el 0.001 del tiempo total del video" de la canción.

La influencer aseguró que antes de que su novio falleciera habían dedicado tiempo para hablar de cómo querían que fuera el video de esta canción que tenía su lanzamiento programado para esta semana.



A través de Instagram, la joven aclaró que la composición fue hecha por Itzza Primera y la pista por el productor 'Dejota 2021'. Además, reveló que entre sus planes está hacer "algo especial" con una de las canciones que Legarda dejó grabadas antes de morir a causa una bala perdida en Medellín, el pasado 7 de febrero de 2019.



"Una vez nos quedamos hasta las cuatro de la mañana hablando de cómo queríamos ese video. La historia era de dos jóvenes enamorados que por cosas de la vida terminan y sus amigos hacen todo para que estas dos personas se vuelvan a juntar", contó.



Afirmó que desde un principio junto a Legarda habían decidido que no querían ser los protagonistas de la pieza audiovisual. "No queríamos que fuera algo similar a 'Mi regalo', entonces dijimos: qué rico invitar a otras personas a interpretar personajes (...) Cuando sucede todo esto, a todos se nos parte el alma, se nos lleva una parte de nuestra vida y dijimos: no podemos dejar esas ideas ahí, trabajemos en esto porque era un algo en equipo".



Según Luis Fernanda W, la idea inicial era valerse de la tecnología para imitar lo hecho con el actor Paul Walker en 'Rápido y Furioso'. "Queríamos que Legarda estuviera en el video en el final. Supuestamente 'Lega' y yo éramos los que ayudaban a que los dos enamorados se juntaran".



Además, afirmó que aunque le habría gustado que Daniela y María, hermanas del artista, participaran de la grabación, fue imposible ya que ellas actualmente se encuentran viviendo en Atlanta, Estados Unidos.



"Estamos pensando en hacer algunos cambios al video para que todas las partes de este equipo queden felices (...) Esperemos que todo salga bien y si no, que sea lo que Dios quiera. En el caso extremo que no se pueda lanzar el video, qué más se va a hacer. Lo peor ya pasó, nada puede ser peor que eso", concluyó.



