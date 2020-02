La respuesta de José Ordoñez a Margarita Rosa por tuit sobre Jesús

Este martes, una de las celebridades colombianas más activas de las redes sociales escribió un trino que desató múltiples reacciones. Se trata de Margarita Rosa de Francisco, la actriz y presentadora que tiene más de 1,8 millones de seguidores en Twitter.

En esta red social, la ‘Niña Mencha’ se convirtió en tendencia por la publicación: “yo no sé por qué tanto ‘facho’ es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todos. El mamerto de los cielos”, escribió.



Los usuarios respondieron a la publicación. Quienes son creyentes la atacaron y otros la respaldaron.



“Muy atrevida al emitir esa opinión. Estamos en un país libre de pensar, creer en quien nos dé la gana. Le indigna cuando le escriben temas alusivas a su vida personal entonces respete las creencias ajenas”, escribió la usuaria @martik1214.



"Diste en el punto, pero hay mucho ofendido. Jesucristo fue un revolucionario. En Colombia, un cristiano genuino vota a favor de la paz”, fue un trino de otro usuario.

Y este miércoles el humorista colombiano José Ordoñez le respondió a la modelo.



"Aquí hay un "facho fanático" de Jesucristo señora @Margaritarosadf, puedes decirle 'mamerto de los cielos'. En la cruz Él pago el precio de la libertad que tienes para expresarlo. Pero un día lo reconocerás como: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 19:16) (sic)".



Las respuestas a este trino tampoco se hicieron esperar. "Ay amigo Ordoñez!!! Por favor... @Margaritarosadf no dijo nada en contra del cristianismo. Me extraña que toque explicárselo. Ella está criticando a tanto fariseo que dice creer en Jesús, pero es feliz oprimiendo o apoyando la opresión a un pueblo que clama por un gobierno justo", escribió el usuario @Busca_Idiotas.



"Hay que dejarla a ver que va hacer cuando le toque estar cara a cara con el rey de reyes", trinó @fcardozoa.

Tras ello, la modelo escribió dos publicaciones en respuesta a los detractores de su trino.



"Indignados de bien: eso les pasa por creer que 'mamerto' es un insulto", escribió. Y seguidamente: "Indignados de bien: ofenderse es una opción cobarde. Deberían alegrarse de no pensar como yo. A mí no me ofenden las barbaridades que me dicen algunos por acá. Al contrario. Sus “principios” me parecen muy divertidos".

Cuando De Francisco habla de ‘facho’ hace referencia, de forma coloquial, a los fascistas: aquellas personas que tienen al fascismo como su ideología política.



Actualmente, la reconocida actriz y columnista cursa segundo semestre de Filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). En una columna que escribió para EL TIEMPO en agosto del 2019 dijo por qué había decidido cursar estos estudios.



"Decidí matricularme en el pregrado de Filosofía en la Unad, gran alternativa de educación pública para quienes no siempre podemos asistir a clases personalmente", explicó.



