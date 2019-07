Usuarios de Youtube rechazan respuesta de DJ Exotic a Marcela Reyes

Después del viral video en el que una mujer pateaba con toda su fuerza una puerta gritando toda clase de groserías y un vigilante llamaba desesperadamente a Ferney -quien nunca apareció- para que lo auxiliara, llega la respuesta del acusado de infidelidad.

Aquí les dejo a Marcela Reyes enchukizada pic.twitter.com/J7ueoPRgu5 — Ferney (@ramirotamayo20) June 19, 2019

Según le confesó Marcela Reyes al programa de televisión 'La Red', su esposo, DJ Exotic, estaba dentro del apartamento con su amiga y ella no supo controlar la rabia, por lo que explotó con la escena que la hizo famosa y por la cual se avergüenza.

No siendo suficiente esta novela, ahora DJ Exotic -con el que tiene un hijo- le responde con una canción llamada 'El malo', pues asegura que "no soy persona de dar entrevistas, por ello preferí expresarme a través de la música”.

"Sé que tengo el papel de malo, pero los dos somos culpables", canta para Marcela. Además, se refiere a Valeria Gutiérrez -la otra implicada en el video y quien actualmente es su pareja oficial- con una frase que intenta justificar su actuación: "tú eres hielo y ella supo calentarme".



Con ese tema intenta explicarle a Marcela que "lo nuestro era costumbre y ahora he vuelto a enamorarme". De esta manera, Exotic también supo cómo sacarle provecho a la situación. Las reacciones no han sido tan buenas pues, con pocas horas de publicado, el video ya tiene más de 1.500 'no me gusta' frente a 300 'me gusta'.



