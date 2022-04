Las rencillas entre J Balvin y Residente se mantienen. La tiradera -canción- que el exintegrante de Calle 13 le dedicó hace algunas semanas avivó la polémica entre los artistas. Sin embargo, no se trataría de un asunto únicamente de los dos, pues el reguetonero Nicky Jam reveló que se involucró en la pelea; trató de mediar.

El conflicto, a grandes rasgos, se generó por unos comentarios de J Balvin, quien criticó a los Premios Latin Grammy 2021 por no tener en sus nominaciones a representantes del reguetón.



En aquella ocasión, Residente, cuyo nombre de pila es René Jiménez, le salió al paso al colombiano y dijo que no entendía su inconformismo porque, para él, no hacía música y no era un artista en realidad. Comparó las canciones de Balvin con un carrito de ‘hot dogs’.



(Puede leer: Maluma habría empujado a fan que, al parecer, intentó grabar a su novia).

¿Cómo intercedió Nicky Jam?

El intérprete de ‘Hasta el Amanacer’, ‘Miami’, y ‘El Amante’ habló en el programa digital ‘La Resistencia’, de Movistar. Allí el presentador David Broncano le preguntó sobre el estado de J Balvin.



“Está bien. Tiene el pelo pintado”, comentó sin entrar en mayores detalles. Sin embargo, el Broncano le cuestionó si había hablado con él después de que Residente estrenara ‘BZRP Music Sessions #49’, en la cual, a lo largo de los 8 minutos y 39 segundos, arremetió fuertemente contra el colombiano.

“Yo le dije que dejara todo en manos de Dios. Lo mismo le dije al otro (Residente) porque es pana mío. Yo soy pana de los dos”, enfatizó para expresar que ambos eran sus amigos, independientemente de sus peleas.



(Siga leyendo: Cintia Cossio narra cómo la drogaron en México: ‘Me tembló todo el cuerpo’).



“Balvin es mi hermano. La idea mía es tratar de que los dos arreglen la vuelta”, aseguró. Eso sí, sostuvo que “no se ha arreglado un carajo”.



La disputa de ambos ha sido difícil para el puertorriqueño e incluso prefirió dejar las cosas así porque estaba haciendo el papel de “mensajero”.



“Ya están resolviendo. Lo mejor que hice fue quitarme”, concluyó.

¿Qué había dicho Residente en su canción?

J Balvin y Residente. Foto: Instagram: @jbalvin - @residente

El rapero aseguró que no se iba a rebajar con un “bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón”.



(Le recomendamos: Marbelle: organizadores desmienten fracaso de su show en Meta).



En ‘BZRP Music Sessions #49’ utilizó adjetivos fuertes contra J Balvin. Dijo que el intérprete de ‘Mi gente’ o ‘Qué Más Pues?’ se disfrazaba de “un color distinto como un camaleón” y que algún día la “historia te va a dar un bofetón”.



El reguetonero prefirió mantener silencio por muchas semanas. Solo en una entrevista para el portal ‘Dimelo King’ aseguró que habría posibilidad de reconciliarse con Residente, pero no volverían a ser amigos.



“Lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió. Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, comentó Balvin.



(No deje de leer: 'Hackean' los canales de YouTube de Daddy Yankee, J Balvin y otros artistas).

