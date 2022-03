La nueva canción de Residente levantó una polémica en un sector de la industria de la música. A lo largo de 8 minutos y 49 segundos, el exintegrante de Calle 13 atacó fuertemente al reguetonero J Balvin.



En la pista titulada ‘BZRP Music Sessions #49’, la cual realizó con ayuda del productor Bizarrap, Residente mostró su desacuerdo con el rumbo que ha tomado la industria con “artista' de quinta, que escriben meno' que un bolígrafo sin tinta” que no componen ni interpretan sus canciones.

Tras los calificativos que le hizo al colombiano, distintas personalidades han tomado partido en medio de la rencilla. Sebastián Yatra, Ricardo Montaner y otros se han pronunciado sobre la melodía explosiva.



(Puede leer: Alejandro Sanz y más famosos hablan de la pelea entre J Balvin y Residente).

‘Tiradera para Residente’

Estamos en un momento de guerra, no queremos más guerra FACEBOOK

TWITTER

El turno ahora fue para el ‘influencer’ paisa Óscar Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien optó por ‘rapear’ y dedicarle algunas frases al puertorriqueño.



“Tente duro que no sabes lo que se te viene”, recitó al principio del video. A partir de ahí se explayó en adjetivos y rimas de alto calibre.



“Estás escuchando a La Liendra y no a Pipe Bueno. Ahora iniciamos la guerra, tú eres como un hijo de Yina Calderón y Johny Rivera”, señaló.



(Siga leyendo: Así reaccionaron los colombianos tras el ataque de Residente a J Balvin).



Además, en uno de sus versos le preguntó: “¿Qué tienes contra J Balvin?, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso te debe plata? Está bien que no sea de tu agrado, pero no me lo coja a pata”, cantó.



“Estamos en un momento de guerra, no queremos más guerra. Para mí los dos artistas son grandes, ninguno es más que otro, cada quién ha logrado sus cosas y recuerden que esto es humor. (…) Residente sos el mejor tirando, pero cada uno es el mejor en lo de cada uno y nadie llega dónde está por arte de magia”, concluyó La Liendra.



Eso sí, aclaró que todo se trataba de humor. El video del ‘influencer’ ronda el millón de reproducciones en Instagram.

¿Qué fue lo que dijo Residente?

Desde el minuto 5 de ‘BZRP Music Sessions #49’, Residente aseguró que no se iba a rebajar con un “bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón”.

El pueblo luchando, lo' están matando y el tipo sube foto' de Ghandi rezando FACEBOOK

TWITTER

Utilizó adjetivos fuertes y comparó a J Balvin con un “cobarde corderito mancebo”.



(Puede leer: ‘¡J Balvin, no entres a YouTube!': los memes que dejó ataque de Residente).



Además, habló de las publicaciones que hizo el paisa en redes sociales cuando, al parecer, Colombia vivía un paro nacional: “El pueblo luchando, lo' están matando y el tipo sube foto' de Ghandi rezando”, recitó.



El premio afrolatino que recibió Balvin en meses pasados también fue tema de conversación. Al respecto René aseguró que su colega es un “blanquito que perdió el camino”.



Eso y más aún no han generado reacción del intérprete de ‘Mi gente’ o ‘Qué Más Pues?’

Más noticias

- Miguel Polo y Riaño: Abelardo de la Espriella se ofrece como conciliador.

- Yeison Jiménez: conozca a la esposa del jurado de ‘Yo me llamo’.

- Alejandra Giraldo contó cómo se salvó de milagro de un trágico accidente.

Tendencias EL TIEMPO