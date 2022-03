La novela protagonizada entre Residente y J Balvin sigue dando de qué hablar. La 'tiradera' que escribió el cantante con fuertes críticas hacia el paisa ha generado todo tipo de reacciones y memes.

Internautas de todo el mundo han expresado sus opiniones a favor y en contra de la BZRP Sessions 49, en la que el puertorriqueño califica a J Balvin de "cobarde, mentiroso, falso y racista".

Afirmaciones frente a las que el colombiano no se ha referido. De hecho, solo publicó un tuit que decía: "Paz y cariño", que se cree sería un mensaje para el vocalista de Calle 13.



(Lea también: ¿Quién es Logan Paul?, a quien Residente compara con J Balvin).

Facebook Twitter Linkedin

El conflicto entre Residente y J Balvin inició por el desacuerdo del paisa con los nominados al Grammy Latino 2021. Foto: Instagram: @jbalvin - @residente

Recientemente, Residente concedió una entrevista al canal de YouTube 'Molusco TV' en la que explicó qué pasaría si J Balvin le respondiera.



"Va a ser un autogol obligado, pero dejo que le meta. No hay 'break', ni aunque se la escriba nadie, él lo sabe. Mi consejo para él es que lo ignore y siga con su carrera", sentenció Residente.



(De interés: Así va la recuperación de la mamá de J Balvin tras salir de UCI por covid).



El puertorriqueño destacó que lo mejor es que el paisa no lo mencione en nada y que deje a un lado el tema. "Que lo deje ahí, que siga con lo de él que yo me quedo tranquilo... Ya con la aplastada, creo que todo va a quedar ahí".



Entre otras cosas, reveló que la canción iba a salir con o sin la producción de Bizarrap, pero que el argentino le permitió su espacio para sacarlo adelante. Además, confesó que frenó el lanzamiento del tema cuando se enteró que la mamá de J Balvin estaba enferma y que, incluso, rezó por la señora.



(Siga leyendo: Yesenia Valencia, de ‘La reina del Flow’ 2, denuncia maltrato en México).



"Lo hice porque soy un tipo que entiende el cese al fuego y cambié cosas de la canción por eso también", confirmó.

Más noticias

Greeicy Rendón sufrió una caída en uno de sus conciertos



Video: Samuel, hijo de James Rodríguez, canta a todo pulmón 'Índigo'



Periodista Érika Zapata muestra cómo destrozaron su carro en accidente



Tendencias EL TIEMPO