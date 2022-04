El rapero, compositor y cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, ha estado en el centro de la polémica desde hace algunas semanas por cuenta de las críticas que le ha lanzado al cantante colombiano J Balvin, al que incluso hace alusión en su último sencillo.



Las miradas siguen sobre el músico, pues hace unos días salieron a la luz algunas de las demandas que hizo el puertorriqueño para dar un concierto hace algunos años en Perú, dejando sorprendidos a los organizadores del evento, pues la lista incluía hasta autos blindados.



César Ramos, dueño de la productora Masterlive, en Perú, acompañó al creador de contenido Carlos Orozco en su canal de YouTube para hablar sobre diferentes temas, entre ellos la vez que Residente visitó el país suramericano.



Ramos comenzó diciendo que para el evento ‘Vivo por el Rock’, el cual se llevó a cabo en el 2010, el rapero solicitó la mejor suite presidencial del país, autos blindados, a lo que se suman en la lista en la categoría ‘dificiles de conseguir’, según palabras del empresario.



Adicionalmente, en la entrevista del canal de Youtube de Orozco’-el cual alcanza los 167.000 suscriptores- el productor aseguró que se cumplió a cabalidad con las peticiones del cantante porque este ya se encontraba en el país y ya se había anunciado su participación en el evento, pero que no dejaron de sorprenderlo porque esperaba peticiones con menos lujo, dada la sencillez que profesa el rapero puertorriqueño.



“Me acuerdo que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir”, enfatizó Ramos.



De hecho, uno de los dardos que le ha lanzado Residente al reguetonero J Balvin es precisamente que presume su dinero y los lujos que lo acompañan. Cabe mencionar que el exintegrante de Calle 13 suele difundir un discurso que solicita mejores condiciones para sus compatriotas en Puerto Rico, pero con las revelaciones del productor musical queda abierta la polémica.

