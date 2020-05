¡Residente volvió a hacerlo!: su canción sobre amor y coronavirus

El 2020 ha sido un año de mucha reflexión para el artista puertorriqueño Residente, desde lo más íntimo hasta lo más social.



Primero, sorprendió a todos sus fanáticos con ‘René’, tema estrenado a finales de febrero y en el que habla sobre su vida: los difíciles momentos que pasó en su niñez, la relación que tuvo con su familia y amigos, la lucha por salir adelante y convertirse en un artista, el golpe de la fama y los días que vive en la actualidad.



“Una noche me sentía muy, muy mal: no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mi mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios, esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, contó sobre la historia de esta canción tan personal.



Ahora, René Pérez Joglar, su nombre verdadero, llega con ‘Antes que el mundo se acabe’, un tema que habla sobre el amor y los tiempos difíciles que vive el mundo por cuenta de la pandemia del coronavirus.



“No volvamos a normalidad, mejor comencemos de nuevo”, empieza Residente, quien se dio a conocer, hace varios años, por ser el fundador de la agrupación Calle 13.



Durante su nueva canción, el rapero hace énfasis en la necesidad de dar y recibir amor en plena cuarentena mundial.

“Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo bostezo, tú bostezas; por eso yo te protejo y tú me proteges; por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje”, dice.



También envía un mensaje de esperanza: de aguantar y de tener paciencia, pues “si este es el final, le encontráremos la belleza. Quizás, en realidad, ahora es cuando todo empieza”.



“Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti, por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une”, agregó.



La canción dura 7 min 40 segundos y en el video aparecen 113 parejas besándose, entre anónimos y famosos.



'Antes que el mundo se acabe', de Residente.

Algunos de los conocidos son Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Ben Affleck y Ana de Armas, Ricky Martín y Jwan Yosef, y Jorge Drexler y Leonor Watling.



Por Colombia salen Tostao y Goyo, de ChocQuibTown, y Camilo Echeverry con su esposa Evaluna Montaner, entre otros.



