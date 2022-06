Luego de ser acusado de tener un doble discurso, el cantante René Perez, 'Residente’ puso a la venta su su mansión en Encino, en Los Ángeles, California.



El precio de lista de la propiedad del músico es de $6,7 millones de dólares aunque disfrutó muy poco tiempo de esta casa, pues los rumores de compra surgieron en noviembre de 2020.

El músico habría comprado la propiedad por $5,8 millones de dólares y le realizó algunas reformas, pero la plusvalía de la zona en aumento, habrían hecho que la residencia aumentara su valor en $900 mil dólares más.



La casa fue construida en 2017 y antes de que ‘Residente’ la comprara, fue propiedad de David Spector, director ejecutivo de PennyMac Financial Services.



El barrio en el que está ubicada la propiedad tiene vecinos como Selena Gómez, el actor Channing Tatum y el mexicano Eugenio Derbez.

La mansión de Residente en Los Ángeles. Foto: Elliman via The Grosby Group

Según reportó el sitio Dirt, dedicado a publicar reseñas de las casas de celebridades, la mansión tiene 8.085 pies cuadrados, divididos en 7 habitaciones y 8 baños. mientras que el lote total se extiende por 0,62 acres.



El rapero, escritor y productor que recientemente lanzó 'This Is Not America', ha logrado que muchos los critiquen de 'doble discurso' e inconsecuente por su propiedad mientras que las letras de sus canciones son 'antisistema' y contra los imperios económicos.



La propiedad cuenta con amplias ventanas, la sala de estar tiene una chimenea y cuenta con finos acabados en las paredes. Asimismo una moderna y amplia cocina gourmet con doble isla y encimeras de mármol.



En el piso de arriba hay 5 habitaciones, todas con su propio baño y la recamara principal cuenta con mini sala y chimenea.



Al exterior el jardín rodea el área de la piscina y jacuzzi, adjunta a una casa club, iluminación personalizada del paisaje y un sistema de audiovisual controlado por Sonos.

Mansión de Residente a la venta Foto: Elliman via The Grosby Group

La propiedad cuenta además con un garaje cubierto para tres automóviles y un área para estacionar unos vehículos al aire libre.

