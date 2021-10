'Eres tan embustero y mentiroso': Residente le responde a J Balvin

Esta semana los cantantes Residente y J Balvin fueron los protagonistas de una discusión luego de que el colombiano criticara las nominaciones de los Grammy Latino e hiciera un llamado a boicotear los premios.



Aunque se pensaba que la pelea había terminado, el puertorriqueño publicó un nuevo video este sábado en el que ataca fuertemente al cantante colombiano.



(Puede leer: J Balvin y la sutil pero clara respuesta que le dio al mensaje de Residente)



Habló sobre las razones por las cuales borró su video inicial, el papá del paisa y hasta la línea de ropa que sacó JBalvin haciendo alusión a los perros calientes que se volvieron la referencia para entender esta polémica.

Residente arrancó su grabación asegurando que él no está pendiente de las redes sociales y que es su hermano quien se las maneja. Luego dijo: "Me interesa que la gente vea el tipo de persona que eres y no te voy a tirar porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti".



En la grabación criticó al papá de J Balvin asegurando que: "Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas al carajo".

El excantante de Calle 13, posteriormente, explicó las razones por las cuales eliminó el primer video que subió a sus redes. "También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo pa' que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes "Respeto tu opinión". Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?".



Asimismo relata que ambos artistas habían acordado borrar sus respectivas publicaciones, es decir, el trino de Balvin contra los Grammy y Residente, por su parte, el video en el que lo critica.



"Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona y no 20 personas distintas como tú".

Residente volvió a criticar el hecho de que JBalvin hiciera un llamado a boicotear los premios. "José no solo dio su opinión, sino que hizo un llamado a la acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo, que a diferencia de ti no 'payolean', como los Gaiteros de San Jacinto, que con una sola nominación pueden hacer una gira para traer comida a su casa".



(Le recomendamos: ‘Ya tuvieron su tiempo’: Músico mexicano arremete contra J Balvin y Maluma)



Y su fuerte mensaje continuó con las siguientes afirmaciones:



"En tu viaje del ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque también lo hablamos en la llamada, pides que los boicoteen. Aunque tengo que admitir que tienes un solo talento: el talento de no tener talento y hacer creerle a la gente que tienes talento.



Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Me llamas cuando estoy reunido, te digo que no puedo ahora y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de 'hot dogs'. Oye, sube lo que tu quieras, pero esto va para la lista de valores de tu viejo, para que dejes de pensar en el negocio y pienses en la virtud de la palabra; tu rompiste la palabra".

El reclamo por la línea de ropa que sacó J Balvin

El puertorriqueño, además, hizo mención a la línea de ropa que sacó J Balvin haciendo referencia a la controversia. 'Nuevo merch' escribió en su cuenta de Instagram, en la que invitó a todos sus seguidores a comprar sus productos. Además, comentó varios emojis de perros calientes.

Frente a esto, Residente comentó "Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dogs, mientras tu decides hacer 'merch' y hacerte de dinero a cuesta de su empleo, en vez de ayudarlos".



Al final del video, René aseguró que intentaron ser amigos por un tiempo y que mutuamente se ayudaron en algunos momentos. "Te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero y tan mentiroso, que es imposible".



Sus fuertes palabras las remató compartiendo algunas "ideas" con el colombiano. "De todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia tuya, de gratis, la franquicia de ‘hot dogs’, para que cuando la abras, la abras con orgullo. 'Me quedé sin rima hot dogs’, ‘El tibio de Medellín hot dogs’, ‘Te llamé llorando hot dogs’, ‘Ninguno de mis hits son míos hot dogs’. Ahí para que lo apuntes".

(Además: Los memes del ‘carrito de hot dogs’ de J Balvin y su pelea con Residente)

Hasta el momento, J Balvin no ha respondido a este nuevo capítulo de una pelea que parece no tener fin entre los artistas.



(Puede seguir leyendo: J balvin estalla contra Latin Grammy: ‘no nos valoran, pero nos necesitan’)