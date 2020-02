La conmovedora historia detrás de la última canción de Residente

En la noche del jueves 27 de febrero del 2020, el popular Residente, fundador y vocalista de la agrupación Calle 13, estrenó su más reciente canción.



El propio cantante había anticipado que el tema sería muy personal y que presentaría a su hijo, Milo. Pero se quedó corto en cuanto a la intimidad que tocaría…

‘René’, como se tituló el sencillo, es un rap en el que habla sobre su vida: los difíciles momentos que pasó en su niñez, la relación que tuvo con su familia y amigos, la lucha por salir adelante y convertirse en un artista, el golpe de la fama y los días que vive en la actualidad.



“Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento a la ventana del avión. El estrés me tiene enfermo. Hace diez años que no duermo”, dice una parte de la canción.



René Pérez Joglar, su nombre verdadero, contó en sus redes sociales cómo nació la letra, asegurando que estuvo a punto de tirarse de un balcón.



“Una noche me sentía muy, muy mal: no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mi mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios, esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, dijo.

La canción empieza con una voz de mujer que evoca a la mamá de Residente.



“René, ven, vamos a estudiar. Te voy a hacer una pregunta y tú me la contestas: ¿con qué parte del cuerpo jugaban pelota los indios tainos?”.



De repente, esa misma voz agrega: “Ya sé, te lo canto y entonces así tú te la vas aprendiendo: ‘cabeza, rodillas, muslos y caderas’”.



Esa parte también la explicó en sus redes el puertorriqueño: “Como siempre tuve déficit de atención extremo, cuando pequeño mi mamá me tenía que cantar todo lo que me tenía que estudiar, como si fueran canciones, para que me las aprendiera”.

Y si la canción fue íntima, el video lo fue mucho más: presencia de amigos, fotografías de Residente en su juventud y con sus seres queridos, un carro familiar y, al final, Milo, su hijo.



Sobre la presencia del pequeño hasta su madre, la actriz y modelo argentina Soledad Fandiño, se pronunció.



“Siempre familia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Si usted todavía no ha escuchado la canción y visto el video, hágalo aquí:

René, de Residente 'René', de Residente.

