El cantante puertorriqueño Residente, anterior integrante de Calle 13, estrenó su nueva canción titulada ‘BZRP Music Sessions #49’. A lo largo de los 8 minutos y 39 segundos de la pista arremetió fuertemente contra J Balvin.



Las rencillas entre los artistas vienen de tiempo atrás. El colombiano criticó a los Premios Latin Grammy 2021 por no incluir a cantantes de reguetón en las nominaciones.

Residente, cuyo nombre de pila es René Jiménez, no se quedó callado en aquel momento y comparó la música de Balvin con la de un carrito de ‘hot dogs’. Ahora se despachó de nuevo y parece que no olvidó del todo el cruce de mensajes.



“Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo”, dijo Residente al principio de la canción. A partir de ahí rapeó y con sus letras arremetió contra el reguetón y los nuevos artistas que viven pendientes de las “plataforma' digitale'”.



A grandes rasgos, mostró su desacuerdo con el rumbo que ha tomado la industria de la música con “artista' de quinta, que escriben meno' que un bolígrafo sin tinta” que no componen ni interpretan sus canciones.



‘Es un bobolón’

Desde el minuto 5 se refirió específicamente a Balvin. Aseguró que no se iba a rebajar con un “bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón”.



Utilizó adjetivos fuertes y lo comparó con un “cobarde corderito mancebo”. Además, habló de las publicaciones que hizo el paisa en redes sociales cuando, al parecer, Colombia vivía un paro nacional: “El pueblo luchando, lo' están matando y el tipo sube foto' de Ghandi rezando”, recitó.



El premio afrolatino que recibió Balvin en meses pasados también fue tema de conversación. Al respecto René aseguró que su colega es un “blanquito que perdió el camino”.

Otras de las frases que le lanzó fueron: “Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida” y “Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan”.



Dijo, además, que el intérprete de ‘Mi gente’ o ‘Qué Más Pues?’ se disfrazaba de “un color distinto como un camaleón” y que algún día la “historia te va a dar un bofetón”.

Más de tres minutos fueron de ataque hasta que concluyó con el coro: “Esto lo hago pa' divertirme”.



J Balvin no se ha pronunciado sobre la pista que Residente le dedicó.



¿Por qué fue la pelea?

Residente lanzó fuertes críticas en contra de J Balvin. Foto: Tomadas de Instagram

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió Balvin en su cuenta de Twitter, durante 2021.



Mediante este trino, se mostró disgustado con el tratamiento que la Academia Nacional de Artes y Ciencias le da al género reguetón.



A partir de ahí, decenas de artistas se mostraron en desacuerdo con sus declaraciones. La reacción que más tuvo eco fue la de Residente, quien criticó a Balvin.



“Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo el rapero.

Además, comparó la música del antioqueño con un “carrito de ‘hot dogs’”.

J Balvin y Residente Foto: EFE / Instagram: @residente

“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se emp... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, afirmó el exintegrante de Calle 13 en un video publicado en Instagram, el cual fue eliminado de la red posteriormente.



J Balvin, de 36 años, escribió en esa publicación de Residente: “Respeto tu opinión”. Una frase corta que parecía cerrar el capítulo entre ambos artistas.



Parece que el lío entre ambos no está saldado del todo.

