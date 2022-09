Los ánimos entre René Pérez Jogalar, nombre de pila de ‘Residente’, y el rapero José Fernando Cosculluela se empezaron a caldear en la última semana, luego de que saliera en redes sociales 'René Renuncia', una nueva ‘tiradera’ en la que se criticaba la trayectoria musical del ex integrante de la agrupación puertorriqueña ‘Calle 13’.



‘Cierra el pico, que ya estamo’ hartos en Puerto Rico”, dice en uno de los versos versos Cosculluela, quien se molestó con el cantante de ‘Atrévete-te.te’, luego de que saliera aparentemente apoyando a Tockisha en una fotografía de Instagram, tras la polémica que se suscitó con la canción ‘Estilazo’.

Cosculluela, de 41 años, desprestigia a su coterráneo porque, asegura, compone canciones y participa en movimientos sociales sin conocer en realidad la situación de Puerto Rico.



Ante esta coyuntura, salió al paso Gabriel Cabra Joglar, medio hermano de René, luego de que se empezaran a esparcir los rumores de que un familiar del artista estaría ayudando a Cosculluela con datos para crear lo que sería la ‘tiradera perfecta’.



De ahí, que Cabría sacara un video en la cuenta personal de ‘Residente’ en la que estaría revelando, de manera irónica, detalles de la vida personal de su hermano para ser usados en su contra. Esto sin duda generó la reacción de cientos de internautas que tildaron el hecho como una clara burla contra ‘coscu’.



Esto dijo Cabra

Gabriel Cabra aprovechó el alcance mediático de la cuenta personal de Instagram de Pérez Joglar, dónde cuenta con más de 8 millones de seguidores, para lanzar las supuestas curiosidades de su familiar.



“Usa tinte en la barba, lo cual me parece una ‘charrerría’ porque no acepta su vejez. Hablando de eso, René usa ‘tanning’ (aceite bronceador) para verse caribeño. Me da vergüenza cab* y me duele”, afirmó de manera jocosa.



También acusó a su medio hermano de ser un “hipócrita” porque usa pasaporte estadounidense a pesar de que es un fiel idealista de la independencia de Puerto Rico. Una broma para los entendidos de la historia de la isla, pues no existe un documento puertorriqueño.



“ ¿Sabes que funciona? Decirle comunista, aunque él no lo sea, eso es un palo seguro”, concluyó.

