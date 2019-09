Nominaciones a los Grammy Latino: 'Residente' se burló de reguetoneros

La polémica suscitada entre varios cantantes de reguetón y los premios Grammy Latino tiene un nuevo capítulo: las críticas de ‘Residente’ a sus colegas urbanos.



Todo empezó el pasado martes 24 de septiembre. Ese día, la Academia Latina de Grabación dio a conocer los nominados a la entrega número 20 de los galardones.



De inmediato, los representantes más importantes del reguetón evidenciaron su malestar: según ellos, hizo falta mucha más participación de su música en las nominaciones.

El primero en pronunciarse fue Daddy Yankee, quien aseguró que, aunque estaba nominado, “no estoy de acuerdo con la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”.

A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. #sinreggaetonnohaylatingrammy pic.twitter.com/F4pdeUP5Ck — Daddy Yankee (@daddy_yankee) 24 de septiembre de 2019

Maluma también expresó lo que sentía sobre su producción ‘11:11’: “Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy. Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida”.



A ellos se unieron otros artistas como J Balvin, Karol G, Natti Natasha, Anuel AA, Lunay e importantes DJ’s y productores como Chris Jeday, Gabymusic y Djluian, entre otros.

También se empezó a postear en redes una foto del premio Grammy con una cruz roja encima y se promovió la etiqueta #SinReggaetonNoHayLatinGrammy.

La respuesta

Ante la lluvia de críticas, René Pérez Joglar, más conocido como ‘Residente’, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se burla de sus colegas.

Colegas del género: Unámonos también para exigirle a los @LatinGRAMMYs que añadan la categoría de música musulmana, budista, judía, amish. La Cristiana no es la única religión que hace música🎅🏻 #sinmusicamusulmananohaygrammy #sinmusicabudistanohaygrammy #sintomcruisenohaygrammy — Residente (@Residente) 25 de septiembre de 2019

“Yo me uno al movimiento para derrocar la dictadura gubernamental de los Grammy. Lo que está pasando es horrible”, dijo ‘Residente’, con un tono bastante irónico.



Gabbu Cabrah, su acompañante, agregó: “Los Grammy, para mí, no son nada sin el reguetón. Es un crimen de derechos humanos”.



Ya en un tono más serio, el intérprete dijo que si se iban a quejar de los Grammy, también deberían hacerlo con los premios Juventud o los Billboard.



“¿Les parece justo ganarse un premio al peinado del año, al ‘ringtone’ del año?”, añadió Cabrah.



‘Residente’ señaló que deberían relajarse, “porque los premios no determinan la calidad de la música” y que tendrían que “protestar por algo que valga la pena. El agua en Puerto Rico está saliendo color mierda, pero nada se dice de eso”.

“No han hecho un arte con una X en el agua de Puerto Rico”, complementó su acompañante.



EL TIEMPO