Residente responde a J Balvin: 'tu música es como un carrito de hot dogs'

Luego de que el cantante J Balvin afirmara en sus redes sociales que los premios Grammy Latino 2021 'no valoraban' al reguetón como género musical, su colega Residente decidió dar su opinión al respecto, nombrando algunos de los nominados de este año que también pertenecen al género urbano.



Todo empezó el pasado martes, cuando se conoció la lista oficial de los nominados de la edición número 22 de los Latin Grammy, evento que tendrá cita en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 18 de noviembre.



Algunos de los artistas que se encuentran en el listado son Camilo, con 10 nominaciones; Juan Luis Guerra, con seis, y el español C. Tangana, con cinco.



Incluso, J Balvin quedó nominado en la categoría 'Canción del Año', con la canción 'Agua', la cual realizó junto al productor Tainy y fue parte de la música de la película 'Bob Esponja: Al Rescate'.

Sin embargo, las nominaciones, al parecer, no le agradaron al artista antioqueño, ya que hizo una crítica a los premios por medio de su cuenta de Twitter.



“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo en la publicación.



Instantes después, en otro trino, escribió: "Los que tienen poder en el género, NINGUNO DEBERÍA IR. Es decir todos porque somos un movimiento".



Después de los polémicos comentarios del artista, el cantante puertorriqueño Residente subió un video a su cuenta de Instagram criticando lo dicho por J Balvin.



En el clip, nombró algunos de los colegas del género urbano que están nominados, como Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Bad Bunny, Ozuna, Karol G, Farina, entre otros. También resaltó que él, como artista urbano, ha ganado múltiples veces el Grammy Latino.



"Si los Grammy no nos valoran ,entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? De qué género estamos hablando", afirmó.



"Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los c...", señaló. "Todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade, etc", añadió Residente.



El cantante también resaltó que este año "le dedican" los premios a Rubén Blades, uno de los artistas más reconocidos del género de la salsa.



"Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", dijo.



"Yo te creería lo del 'boicot' si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas pa' los Grammy. Pero ahí no tenías 'boicot', de seguro tenías cambio de ropa pa' cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el 'boicot'", explicó el puertoriqueño.



"Y no sé por qué te molesta tanto si según tú haces historia cada 15 segundos con el 'latino cultural gang'", agregó.



En la publicación, además, recordó que Tego Calderón, uno de los principales representantes del reguetón, no se ha ganado un Billboard, otro de los premios más apreciados en la música.



"Cuando tú has visto a Tego quejarse, o a mí quejarme. Y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente", añadió.



"Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se en... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", afirmó.



"Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer 'hot dogs' y abrir un restaurante. O también puedes hacer un 'hot dog' bien hij... ,así con kobe beef, y un pan bien c... El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar veinte", concluyó Residente.



J Balvin, por su parte, solo escribió en los comentarios de la publicación: "Respeto tu opinión".



Por otro lado, Don Omar comentó la publicación de Residente diciendo: "Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".



A su vez, Yotuel, el cantante de la agrupación cubana Orishas, publicó un video al respecto. "El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano", dijo el artista.



Cabe resaltar que no es la primera vez que J Balvin arremete contra los Grammy, pues, en el 2019, junto con otros artistas del género urbano, crearon el numeral ‘sin Reggaetón no hay Grammy’.



Ante el revuelo que se generó a raíz de las críticas de los artistas urbanos, la Academia respondió lo siguiente: "Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados".



ELTIEMPO.COM