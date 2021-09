Residente borró video en el que respondía a J Balvin por Latin Grammy

En horas de la tarde, del pasado 29 de septiembre, las redes sociales se volvieron escenario de contienda: el cantante puertorriqueño, René, más conocido como Residente, le respondió al artista colombiano, J Balvin, tras haber criticado las nominaciones de los Latin Grammy 2021.



“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió Balvin en su momento.



Residente no tardó en responder con una serie de críticas al mensaje del cantante colombiano. "Si los Grammy no nos valoran ,entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? De qué género estamos hablando", afirmó.



"Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer 'hot dogs' y abrir un restaurante. O también puedes hacer un 'hot dog' bien hij... ,así con kobe beef, y un pan bien c... El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar veinte", concluyó Residente.



El video se viralizó en redes sociales volviendo a ambos artistas tendencia en Twitter. Otros cantantes, como Don Omar, también comentaron la publicación pronunciándose a favor de Residente: "Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia", escribió.



Frente a la publicación J Balvin solo comentó: "Respeto tu opinión".



A pesar del masivo apoyo al pronunciamiento de Residente, el cantante eliminó el video de su cuenta de Instagram unas horas más tarde de haberlo publicado. Hasta el momento el artista no ha aclarado qué pasó.

