Residente, en diálogo con artistas para mostrar situación en Colombia

Una vez más el cantante Residente mostró su preocupación por la actual situación que vive Colombia. En esta oportunidad, el puertorriqueño se conectó a un Instagram Live con una cuenta de un grupo de manifestantes en Bogotá, quienes le mostraron la situación de orden público que se vivió la noche de este martes en el sector de El Tintal.



El cantante resaltó la importancia de las redes sociales como medios de difusión y pidió a sus colegas que, si lo estaban viendo, entraran a los 'lives' que se trasmitían desde Colombia y los compartieran en sus perfiles.



Durante el encuentro, también se conectó Adriana Lucía, quien agradeció a Residente por su solidaridad y dijo que las celebridades nacionales han sido indiferentes.



"Colombia es un país lleno de gente famosa, que se llena la boca diciendo que es colombiana, pero a la hora de trabajar por el país no les importa y salen con tibieces y con bobadas", aseguró la artista, quien reiteró un llamado a sus colegas para que se expresen.



La cantante envió un fuerte mensaje a los artistas colombianos. Foto: Instagram:@adrianalucia

Residente le aseguró a Adriana Lucía que él ya ha logrado hablar con algunos artistas y que juntos están buscando la forma de unirse para ayudar.



Residente insistió en que Colombia tiene su apoyo y que él hará lo que esté en sus manos: "Yo sí voy a hacer mi trabajo, hablar con varios de ellos (artistas), de hecho algunos me han escrito preguntando qué se pude hacer".



"Yo he estado en contacto con algunos y sé que tienen las ganas, esa energía de empezar. Lo que les digo a los artistas que todavía no han formado parte de esto que usen sus redes sociales para mostrar cómo está Colombia", agregó.



"Hay que llamar a la gente de derechos humanos (...) se tiene que unir todo el mundo para poder encontrar una solución" concluyó Residente.

