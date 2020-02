El cambio de los actores de 'Requiem por un sueño', 20 años después

Jared Leto



Es un actor y productor estadounidense. Le dio vida a Harry Goldfarb en la película. Ha sido ganador de los premios Óscar, Globo de oro y SAG. También ha dirigido producciones bajo el nombre de Bartholomew Cubbins y, además, se desempeña como vocalista, guitarrista, pianista y compositor en sus ratos libres. Fue fundador de la banda de rock '30 seconds to mars'. Sus primeras apariciones de televisión fueron en las series 'Camp wilder' en 1992, 'Almost home' en 1993 y 'My so called life' en 1994. Su trabajo más reciente es en una película de superhéroes llamada 'Moribus' que se estrena este año.