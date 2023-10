Repudio en redes sociales por joven que se burló de un compañero que cayó de un piso 5

En las últimas horas, las redes sociales han experimentado una avalancha de críticas dirigidas hacia una mujer que se burlaba de la lamentable situación en la que un joven resultó gravemente herido al precipitarse desde un quinto piso.



El acto de burla, captado en un video por la propia mujer, ha causado un amplio debate sobre la falta de empatía y el uso inapropiado de las redes sociales.

De acuerdo con el video compartido por @Jali_Cotrina en su cuenta oficial de X, los hechos ocurrieron en la Universidad del Pacífico de Lima, Perú.

"Es alumna de la universidad del Pacífico, de las mejores de Perú. Se burla, le causa risa que un alumno de la universidad de Lima se haya tirado del quinto piso, aparentemente por suicidio y está grave. Qué falta de solidaridad y humanidad. Al psiquiatra ya", expresa la usuaria que compartió el video en la red social.

Esta ESTUPIDA cara de progre,es alumna de la universidad delPacífico (de las mejores del🇵🇪)se BURLA le causa risa q alumno de la universidad de Lima se haya tirado del 5piso aparente suicidio está grave!q falta de solidaridad y humanidad!al psiquiatra ya! pic.twitter.com/rzZ4xAEP5X — JC 👑 (@Jali_Cotrina) October 4, 2023

"Chicos U Lima por favor, esto es de suma prioridad. Tengo partes del video, pero no tengo el clip completo del hombre matándose. Por favor, rótenme ese clip. Es tan gracioso, en verdad es que, es demasiado gracioso", comenta la mujer del video en tono de burla.

La grabación rápidamente se volvió viral en la red social, provocando una ola de indignación entre los internautas. Muchos usuarios de la plataforma X han expresado su enojo y repudio hacia la persona que se burló de la víctima en su momento de necesidad.

"Preocupante actitud. ¿Cómo llegó a este nivel esta persona, cómo la criaron, qué educacion recibió?", "Yo creo que esta niña pertenece a la tríada oscura. No lo hace por mala, sino que es incapaz de sentir dolor y empatía. Típico de un psicópata. Seguro hija única o padres progresistas", "¿Dios mio que pasa en el Perú? Hagamos algo para curarnos de esta falta de humanidad", "Espero que la UP la expulse", "Ya lo dije antes: una demostración mas de lo podrida y destruida que esta la cabeza de los jóvenes hoy en día, no hay futuro", fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas.

El clip ya acumula más de 62 mil visualizaciones, más de 141 reposts y más de 235 comentarios.

Este trágico incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la empatía y la solidaridad en momentos de crisis. Además, destaca el papel que desempeñan las redes sociales en la amplificación de comportamientos negativos y cómo pueden afectar profundamente a las personas involucradas.

La comunidad en línea sigue manifestando su repudio hacia la mujer que se burló de la víctima, y muchos esperan que este incidente fomente una reflexión más profunda sobre la necesidad de actuar de manera compasiva y responsable en situaciones de emergencia.

