Repudio en redes por influencer que mira el contenido de OnlyFans de su hermana

A través de las redes sociales, se viralizó la respuesta de un 'streamer' estadounidense que reveló haber visto el contenido de su hermana en OnlyFans, luego de someterse a una supuesta prueba de polígrafo.



La respuesta provocó la crítica de varios de sus seguidores e internautas que no dudaron en afirmar que era extraño, además de generar un debate sobre los límites de la privacidad y la ética en el mundo digital.

Adin Ross es conocido en Twitch y YouTube por publicar 'reviews' y experiencias de usuario de videojuegos como 'Grand Theft Auto' y 'NBA 2K'. Allí cuenta con más de cuatro millones de seguidores en cada una de las redes, por lo que es uno de los creadores de contenido del entorno gamer en los Estados Unidos.



(Siga leyendo: Polémica por joven que graba el contenido para OnlyFans de su madre).



En una dinámica para sus redes, el jugador de 23 años grabó, con otras dos figuras del medio, un video donde se somete a un supuesto detector de mentiras durante una hora y media, para responder con la verdad las preguntas que a sus compañeros se les ocurra.

En una de las tandas, su compañero de 'streameming', Silky le cuestiona si ha visto alguna vez, por cierto tiempo, el contenido para adultos que crea y publica su hermana Naomi, en OnlyFans, la plataforma conocida por albergar publicaciones de contenido sexual con suscripción.



"¿Alguna vez has visto más de 30 segundos del OnlyFans de tu hermana?", dice Silky. "Sí", responde Ross con calma, mientras su compañero comienza a reírse y a gritar "Oh, Dios mío, Adin, qué carajo. Eso es desagradable".



Rápidamente, el dicho momento se viralizó en las redes sociales, desatando multitud de críticas por parte de algunos internautas que llegaron a denominar la conducta como algo “enfermizo” y “bizarro”.



Sin embargo, hubo otras opiniones que afirmaron que algunas de esas vistas podrían ser culpa de seguidores, que durante las emisiones de Twitch, le enviaban los clips de su hermana en vivo.



"Eso es insano"; "Qué enfermó", "¿Qué sucede contigo?, hermano"; "Eso súper creepy";"Bro, ni siquiera intentó minimizar o explicar su respuesta"; "No trato de defenderlo, pero generalmente le envían videos de su hermana en las trasnmisiones"; "30 segundos es demasiado, de hecho cualquier segundo es demasiado";"Quién es este tipo fueron algunos de los comentarios más destacados.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias