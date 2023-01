El colaborador y representante artístico español Kiko Matamoros, reconocido por sus polémicas posiciones frente a sucesos de la farándula, tomó partido firme a favor de Clara Chía, la pareja del futbolista Gerard Piqué y quien recientemente se separó de Shakira.



Matamoros dio su opinión sobre la polémica canción de la artista colombiana junto a Bizarrap. En el tema musical se hace plena referencia al catalán, exjugador del Barcelona y a su actual novia.



El crítico insistió en que la última canción de Shakira es totalmente ofensiva y no comparte esa letra. “¿Te puedo insultar en público porque soy poeta y puedo componer unos versos?”, respondió Matamoros a la reconocida y legendaria periodista española Lydia Lozano, quien desde un comienzo cuestionó que las palabras de la intérprete y compositora colombiana sean bullyin, como lo afirma Matamoros.



“Hablan de que se ríen de esta mujer (Clara Chía) por la calle, la desprecian, le cantan la canción en la cara. Y aquí y en otros lugares se ha justificado que este clarísimo bullying se puede permitir porque estamos hablando de una obra artística”, explicó Matamoros con vehemencia.



De igual manera, el crítico y comentarista de televisión y farándula fue muy directo con los compañeros y los medios que consideran que la canción de Shakira no es para tanto: “Yo no entiendo esa condescendencia con este bullying, porque, además, la canción va directamente contra Clara Chía, en eso no hay discusión”.



Finalmente Matamoros, en el programa ‘Sálvame’, afirmó que Clara Chía no está cómoda con esta situación y que ha pasado unos días muy difíciles con Piqué, a tal punto que incluso se ha dicho que Piqué también le habría sido infiel a ella.



ELTIEMPO.COM