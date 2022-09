En las últimas horas se ha vuelto viral el video de un periodista que aparece desnudo mientras se baña con una mujer. Esto, con el fin de comprobar si es más económico compartir la ducha con otra persona.

En contexto, recientemente la ministra de Ambiente de Suiza, Simonetta Sommaruga, dio varias recomendaciones para poder ahorrar energía y agua.



“Apagar la computadora cuando no se está usando, apagar las luces, o bañarse de a dos en la ducha”, indicó al medio ‘Tages-Anzeiger’.



Lo mencionó debido a la crisis energética que se está presentando en Europa, a causa de la limitación de las exportaciones de gas natural de Rusia.



El periodista Manu Lajarín, del programa ‘Cuatro al Día’, se tomó con suma seriedad las medidas que se han recomendado en Europa. Con su micrófono, desnudo desde la cabeza hasta su torso, Lajarín salió en vivo y en directo en el baño para constatar si en pareja realmente se reduce el consumo de este recurso.



“Lo que tiene que hacer uno para ganarse el pan”, exclamó el reportero mientras se bañaba con su amiga Nidia. Además, compartió un dato respecto a España: en este país, “por una ducha de cinco minutos seguidos, el gasto de agua representa unos 60 a 105 litros de agua”.



Al ser posteado el video en diferentes plataformas, los internautas no dudaron en comentar el momento épico. Muchos de eso fueron: “Pobrecito… en serio. Eso no lo ha decidido él. Y no soy capaz de imaginar la vergüenza propia”,“si lo tengo que hacer yo.... no entra otra persona en la ducha” y “la electricidad y el combustible están más caros que nunca”.



No obstante, la ministra Sommaruga afirmó que esta medida aplica principalmente para los jóvenes, ya que, “después de cierta edad, ducharse juntos ya no es adecuado para todos”.

Madre mía, vaya meme 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/W6dBhtrXqS — Carles Tamayo (@TamayoStuff) September 22, 2022

