En la televisión argentina ocurrió un hecho sorprendente que dejó asombrado a los televidentes y a los conductores del noticiero 'Desayuno Americano', pues enviaron a un reportero a un barrio peligroso y este terminó comprendo droga mientras transmitía el programa en vivo.

El protagonista de esta historia es Fabián Rubino, quien fue enviado a hacer una nota en las afueras de una casa, ubicada en el barrio Once de Buenos Aires, Argentina, uno de los más peligrosos de ese país, por qué se venden sustancias ilegales.



En las imágenes se ve que el hombre estaba hablando del lugar, cuando se anima a ingresar a una especie de "búnker" para ver si podía comprar droga en vivo. "Voy a ver si se puede entrar", comentó Rubino, mientras miraba la cámara de América TV.



Luego se ve al hombre ingresando por una pasillo hasta llegar a una puerta gris que tenía una pequeña ventana. "¿Se puede comprar?", preguntó el reportero, quien tuvo que esperar unos segundos a que el dealer le respondiera.



Mientras esto sucedía, sus compañeros del set se ven bastante preocupados, pues saben que lo que está haciendo es una actividad muy peligrosa y más si la están grabando con una cámara.

El notero de Desayuno Americano acaba de comprar droga en un búnker como si nada para demostrar en vivo que vendían 💀 pic.twitter.com/z2U391CWE9 — fefe (@fedeebongiorno) July 12, 2023

“Mil quinientos”, se escucha decir al sujeto que vende la droga. El reportero le pasa el dinero y le muestra a la cámara que logró conseguir una especie de pastilla blanca.



"Yo no puedo creer lo que acaba de pasar", reaccionó uno de los conductores del programa. "Fabián, ¿qué acaba de pasar? ¿Le compraste?", preguntó la conductora, la cual se veía incómoda por la situación que se vivió durante la transmisión en vivo.



¿Qué pasó después de que mostró que compró la droga?

Luego de comprar la droga, Fabián Rubiano volvió a dialogar con sus colegas que estaban en el estudio y les comentó que lo que sintió tras salir "búnker" donde venden la droga.



"El corazón me palpita y no me para de latir. La verdad que es un momento a full... la verdad que pusimos en riesgo nuestras vidas. Entras y es un agujerito y ahí haces una transacción", contó.



Luego, en el mismo programa mostraron que llegó la policía al lugar, pero lo único que les respondían era que no estaban para hacer entrevistas.

Cayó la policía y lo primero que dicen es “Yo no estoy para hacer una entrevista”



En el medio, sale alguien del lugar. Increíble pic.twitter.com/p58L9QOv97 — fefe (@fedeebongiorno) July 12, 2023

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

