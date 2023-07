En la tarde de este 24 de julio, la periodista Estefanía Maldonado del canal CityTv, fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un hombre que se le acercó mientras ella se encontraba realizando un reportaje para el canal local.



Según contó Maldonado, se encontraba realizando una prueba de sonido cuando este hombre se le acercó: "Yo pensé que era un habitante de calle y dice 'tranquila que yo la voy a ayudar para que no se caiga'".



Sin prestarle atención, la periodista continuó realizando su labor: "Se hace detrás de mí y me agarra con fuerza la cola", puntualizó. En una reacción rápida, Maldonado lo golpeó con el micrófono y su camarógrafo comenzó a perseguir al acosador.



"Le digo a la policía que viniera porque el tipo me había cogido la cola. Lo cogen, se lo llevan para el CAI, yo me acerco para ponerla la denuncia respectiva y resulta que el tipo ya tenía dos anotaciones".



Las calles se han vuelto mi oficina desde hace 3 años que trabajo en TV. hoy la calle dejó de ser segura cuando esté sujeto me cogio la cola, como si mi cuerpo ya no fuera mío, sino de él. ¿En qué país vivimos? Tanto depravado suelto en las calles robándonos la tranquilidad… pic.twitter.com/BdkGInSwkg — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) July 24, 2023

Mientras realizaba la denuncia, una mujer, que aseguró ser hermana del implicado, le ofreció disculpas: "que lo perdonara, que él estaba borracho y yo le dije a ella que no era el caso, que si estaba borracho, que él no podía tocar a nadie".



La periodista de CityTv se comunicó con la línea púrpura y realizó la respectiva denuncia contra este hombre.

¿Cómo hacer una denuncia en la Línea Púrpura?

Esta es una línea telefónica dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencia. Es atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras dispuestas a brindar atención a las víctimas.Los canales de comunicación para contactarse con la Línea son:

Llamando al 018000112137

Escribiendo al WhatsApp 3007551846

