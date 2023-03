En redes sociales se ha viralizado un video -captado por cámaras de seguridad- en el que una repartidora le hace un reclamo al cliente por la propina que le dejó, luego de haberle hecho un domicilio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El clip fue compartido en el canal de YouTube ‘Driver man’, titulado como ‘El conductor de Doordash confronta al cliente sobre la propina de 8 dólares (unos 38 mil pesos colombianos)’. En el metraje se puede ver cómo la mujer timbra en la casa del cliente y le pide hablar con él personalmente, pero este se niega.



“¿Puedo hablar contigo? Creo que no te has dado cuenta de dónde he venido, así que necesito conversar contigo”, comienza diciendo la domiciliaria, quien trabaja para la plataforma DoorDash.



El argumento principal de la mujer, quien quiere obtener una suma mayor como propina, es que había conducido en carro durante unos 40 minutos para poder hacer llegar la comida. Sin embargo, el cliente no cede y asegura que el restaurante solo queda a 15 o 20 minutos de distancia, manejando por carretera.



Sin embargo, el hombre se limita a contestar que, si le parecía muy lejos, no debió haber tomado el domicilio, pero la mujer asegura que la aplicación no le permite ver a qué distancia está la casa.

La discusión continúa, ambas personas parecen estar disgustadas y la conversación no llega a ningún lado. “Creo que necesita ajustar su propina”, insiste la domiciliaria. El cliente responde: “¿Qué diablos estás buscando?”, lo que fue el detonante para que la trabajadora recogiera la comida que le había llevado y se marchara del lugar. “Voy a llevar la comida de regreso”, dice con molestia.



El video, publicado en diciembre de 2020, se ha vuelto a hacer famoso y varios internautas lo han comentado. En su mayoría, varios aseguran que se sentirían satisfechos con una propina de 8 dólares: “Las propinas son opcionales (…) Ella se negó a darle la comida y todo lo que logró fue reducir su propina de $8 a cero y el hombre probablemente obtuvo un reembolso completo más créditos adicionales por su inconveniente. Él ganó y ella perdió”, comentó uno de ellos.



También se sabe que la empresa tomó medidas hacia la mujer y la sacaron de la plataforma: “Cualquier comportamiento que viole esta política de tolerancia cero es motivo de desactivación, y el Dasher involucrado ha sido eliminado de nuestra plataforma”, indicaron en su momento.

