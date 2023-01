Alisson Green, una ciudadana de Carolina del Norte, Estados Unidos, logró volverse viral tras revelar cómo ha sido su experiencia trabajando como repartidora de pizzas de una reconocida marca y lo bien que le va con las propinas. Su relato causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.



(Siga leyendo: Camila Homs habló de la denuncia de Rodrigo De Paul: 'Me han golpeado mucho').

La joven empezó diciendo como le había ido en su trabajo al momento de grabar el video. Estuvo en once casas diferentes, donde consiguió varias remuneraciones por su trabajo. En total recibió 14 dólares en efectivo más 42,29 (237 mil pesos) en pagos con tarjeta de crédito; es decir, un promedio de 5 dólares por servicio.



“No es terrible para un lunes, pero podría ser mejor, ¡pero no es terrible!”, expresó Green en un video que ya cuenta con más de 800 mil reproducciones en TikTok.



(Lea: El inesperado apoyo de Antonela Roccuzzo a Shakira tras su desgarrador mensaje).

Facebook Twitter Linkedin

imagen de referencia. Foto: iStock

Su relató alborotó a algunos internautas, quienes se mostraron sorprendidos por la cantidad de dinero que puede llegar a ganar en la semana con su trabajo: “¡Tienes una actitud tan positiva! Espero que tu gerente te aprecie” y “Tienes una actitud sobresaliente, no aburrida en absoluto 10/10 positividd del conductor de entrega!”.



Otros, con un tono más crítico, le escribieron: “No puedo creer que la gente no de propina”, “Si no puedo dar propina a la cuenta o tan cerca de ella, entonces no salgo a comer o pedir”, “¡Den propina a sus repartidores y meseros!”, escribieron.



Según el Departamento del trabajo de los Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de $2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, el cual equivale a $7,25 por hora.



(También: Dibu Martínez expandió su familia, compró un perro de 20 mil libras).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO