Repartidor de Rappi se hace viral por su rap: 'Mande una propina que de esto vivo'

Una de las aplicaciones más utilizadas para el servicio de comercio electrónico de domicilios es Rappi, la cual comenzó como una startup y que con el tiempo se convirtió en "el primer unicornio colombiano", según ‘Startupeable’.



En la plataforma se le ofrece diferentes funciones a sus usuarios, puesto que no solo funciona para pedir una comida especial y que le llegue a su casa en minutos, sino que también puede hacer su mercado de manera virtual, pagar sus facturas con un ‘Rappifavor’, entre otras cosas.

En la actualidad, es una multinacional, ya que tiene presencia en nueve países de Latinoamérica, más de 400 ciudades, cuenta con más de 35 millones de usuarios activos y 150 millones de descargas, según su página oficial.



Ayuda a generar empleos, puesto que tiene más de 5 mil empleados directos y más de 350 repartidores aliados. De esos trabajadores, un hombre decidió realizar una canción de rap hablando sobre su trabajo.



Este es el rap de los repartidores de Rappi



En las redes sociales se viralizó un video en el que se observa a un repartidor de la aplicación cantando una canción de rap, en la que relataba su vida como uno de los domiciliarios de la aplicación colombiana.



“Me levanto en la mañana activo con los domicilios, prendo el GPS a su destino me dirijo, la gente muy contenta me dice: ‘gracias mijo’. Mande una propina que de esto vivo, me activo en los laureles, me mandan para el Poblado. Me activo en el Poblado y termino por Envigado”, se escucha en el primer verso de la canción.



Ya denle la ciudadanía pic.twitter.com/HHIhHlORcj — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 10, 2024

Aunque este sencillo hasta ahora está tomando fuerza en las redes, fue creado hace unos tres años bajo el nombre “Soy Rappi”, en el canal de YouTube 'No Mama Gallo', y su creador se hace llamar El RT Krag.



En esa plataforma cuenta con más de 50 mil vistas, más de mil likes y más de 200 comentarios, entre los cuales se puede leer: “Le quedó dura, parce”, “Alto tema, yo lo descargué por los memes y ya la escucho cuando monto BMX” y “No me gusta este tipo de música, pero esta llegó al alma”.



Pese a que las opiniones en YouTube son positivos, en X (antes Twitter) pasa lo contrario, pues la aplicación recibe diversas críticas, al igual que el creador no solo por la canción, sino también por su nacionalidad.

Soy Rappi - El RT [KRAG] || La Canción de Rappi



