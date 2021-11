Repartidor de Amazon que fue captado con mujer en camioneta de la compañía

Un video captó la atención de los usuarios de TikTok, a tal punto que superó las 11 millones de visitas. ¿De qué se trata? Un conductor de Amazon fue grabado en Florida, Estados Unidos, cuando ayudaba a bajar de la camioneta a una mujer. A los altos mandos de la compañía no les hizo nada de gracia y tomaron una irrevocable decisión.



(Lea también: Usuarios de Icetex que se pongan al día saldrán de centrales de riesgo)

De acuerdo con las imágenes del video, publicado en TikTok por el usuario Patrickhook, una mujer con vestido negro y sin zapatos desciende de una camioneta de Amazon. El hombre, por su parte, sujeta la puerta por dentro y luego la cierra.



Varios usuarios bromearon con el hecho, registrado en Florida, Estados Unidos, según la descripción del autor.



“Ahora entiendo por qué mis paquetes llegan tarde y quebrados”, escribió una usuaria.

Sin embargo, algunos comentarios salieron a favor del repartidor. “No seas un soplón”, dijo una de los usuarios. “Felicidades, hiciste que despidieran a este hombre”, mencionó otro.



(Lea también: 2,4 millones de niños podrían terminar el año escolar en casa)



En entrevista con TMZ, un portavoz de Amazon declaró: “Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros socios de servicios de entrega y sus conductores”.



“Permitir que pasajeros no autorizados entren en los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon, y el conductor ya no está entregando paquetes a los clientes de Amazon”, añadió

GDA*

En otras noticias

- Cuáles son las mejores universidades de Colombia, según el 'ranking' THE



- Universidad Externado indaga señalamientos por plagio contra Jennifer Arias



- La desnutrición crónica acecha a menores de 5 años en la mayoría del país