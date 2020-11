Rodrigo Pardo y Antonio Caballero también renuncian a Semana

Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana, y Antonio Caballero, uno de los columnistas más reconocidos de la publicación y del , también decidieron en la mañana de este miércoles dejar la revista y, así, se suman a un grupo de importantes periodistas y editores que tomaron la misma decisión ayer.



"Como me siento parte de la vieja guardia de la Revista Semana, los cambios recientes me llevaron a la decisión de renunciar a la Dirección Editorial. Fueron tiempos lindos, de ejercicio independiente del periodismo. Éramos como una familia. Gracias a todos los que hicieron parte", escribió Pardo en su cuenta de Twitter.



(Lea también: Como ‘censura’ califican asociaciones de medios fallo contra ‘Semana’)

Como me siento parte de la vieja guardia de la Revista Semana, los cambios recientes me llevaron a la decisión de renunciar a la Dirección Editorial. Fueron tiempos lindos, de ejercicio independiente del periodismo. Éramos como una familia. Gracias a todos los que hicieron parte. — Rodrigo Pardo (@RPardoGP) November 11, 2020

Después de 20 años en Semana quiero agradecer a todos los periodistas y colaboradores, los de hoy y los de ayer, por haber logrado el sueño de convertirnos en un referente en el continente. Gracias! — Alejandro Santos Rubino (@asantosrubino) November 11, 2020

Este martes se conocieron nuevos cambios en la organización del Grupo Semana. A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Santos Rubino, quien a principios de octubre pasado había asumido la presidencia de Grupo Semana, anunció su salida de esa revista.



"Después de 20 años en Semana, quiero agradecer a todos los periodistas y colaboradores, los de hoy y los de ayer, por haber logrado el sueño de convertirnos en un referente en el continente. Gracias", escribió Santos.

De izquierda a derecha: Alejandro Santos, Vicky Dávila y Ricardo Calderón. Foto: Juan Carlos Sierra. Semana / Cortesía Giorgio Del Vecchio / Carlos Ortega. EFE

La renuncia de Santos fue confirmada horas después por Grupo Semana en un comunicado en el que se anuncia, además, que el periodista Ricardo Calderón deja la dirección editorial de la revista, cargo que había asumido recientemente.



"Alejandro Santos y Ricardo Calderón se retiran de Semana después de una larga trayectoria, en la que su labor como periodistas contribuyó a construir la revista más influyente de Colombia, reconocida con múltiples premios y galardones durante todos estos años. Nuestra gratitud a los dos y los mejores deseos en esta nueva etapa", se lee en el comunicado.



(Le puede interesar: ¿Es cierto que ‘Semana’ contrató a Vicky Dávila para montar un modelo ‘Fox News’?)



Cabe mencionar que Santos y Calderón asumieron esos cargos a principios de octubre como parte de lo que ese medio llamó en ese entonces un "proceso de transformación".

En el comunicado emitido este martes en la noche, Semana también anunció que "la dirección general editorial del Grupo estará en cabeza de Vicky Dávila y la subdirección general la ocupará Carlos Enrique Rodríguez, hasta hoy director de la revista Dinero". Esto, debido a que las revistas Semana y Dinero se integrarán en una sola publicación.

Por otro lado, informó que "los accionistas han llegado a un acuerdo por medio del cual Felipe López venderá a Gabriel Gilinski su participación accionaria" en este grupo de medios.



(Además: La familia Gilinski y su entrada al sector de los medios en el país)



Tras la salida de Santos y Calderón, y el posterior anuncio de la nueva dirección, otros periodistas y colaboradores de la revista han decidido renunciar. Entre ellos están el caricaturista Vladdo y la columnista María Jimena Duzán, que también fungía como directora de Semana en vivo.



En su cuenta de Twitter Vladdo publicó: "A partir de hoy (este martes), con mucho pesar pero con absoluta determinación, me retiro de la @RevistaSemana, de la que fui colaborador durante 26 años".



Explicó que "no es una decisión fácil", pero que tomó esa determinación pues considera que, "bajo la nueva dirección, es evidente que esta publicación tomará un rumbo muy diferente y dejará de ser la revista a la cual me sentí orgulloso de pertenecer durante la mayor parte de mi vida profesional".

No es para mí una decisión fácil, pero bajo la nueva dirección, es evidente que esta publicación tomará un rumbo muy diferente y dejará de ser la revista a la cual me sentí orgulloso de pertenecer durante la mayor parte de mi vida profesional — Vladdo Mundial 🌐 (@VLADDO) November 11, 2020

Por su parte, María Jimena Duzán anunció su salida en la madrugada de este 11 de noviembre. "Agradezco a Felipe López y a Gabriel Gillinskyel apoyo que me dieron durante los años que trabajé en Semana", escribió en su cuenta de Twitter.

Agradezco a Felipe López y a Gabriel Gillinsky el apoyo que me dieron durante los años que trabaje en Semana. Voy a emprender nuevos proyectos que me apasionan. Les estaré contando. — María Jimena Duzán (@MJDuzan) November 11, 2020

Asimismo, señaló que continuará trabajando, aunque no dio más detalles sobre su próximo rumbo. "Voy a emprender nuevos proyectos que me apasionan. Les estaré contando", sentenció Duzán.



En pocos minutos, su anuncio generó una gran cantidad de comentarios y respuestas en las redes sociales.

ELTIEMPO.COM