El estrés laboral, la falta de balance entre tiempo de descanso, ocio y trabajo, la sobrecarga de tareas o un mal ambiente en el entorno de trabajo pueden ser razones que conlleven a renunciar.



No obstante, una nueva tendencia, que es más visible entre los jóvenes, muestra que algunos de los trabajadores no necesariamente dejan sus puestos de trabajo, sino que optan por una 'renuncia silenciosa'.



Le contamos de qué se trata la renuncia silenciosa, qué patrones en su comportamiento laboral pueden dar un indicio de ella, cuáles son las posibles causas, su relación con la salud mental y cómo puede identificar si ya la ha realizado.

Comenzó como un 'trend' en internet, pero ¿qué es?

En redes sociales el #Quietquitting (renuncia silenciosa) ha tomado relevancia en los jóvenes profesionales alrededor del mundo. De hecho, acumula más de 17 millones de videos y reacciones en TikTok.



Este fenómeno no significa dejar el puesto de trabajo, pero sí dejar de 'dar esa milla extra', 'ponerse la camiseta' o no tomarse demasiado en serio y con la misma responsabilidad y entusiasmo las tareas que se deben desempeñar en el cargo.



"Sigues cumpliendo tus obligaciones, pero ya no estás suscrito a la mentalidad ni a la cultura del ajetreo, que dice que el trabajo tiene que ser tu vida", dijo el usuario Zaid Khan, en un video que acumula mas de tres millones de visitas.

Si busca equilibro con su vida personal, ¿está renunciando de forma silenciosa?

Dentro de los aspectos de la renuncia silenciosa que destacan los usuarios en redes sociales, el más común es el de establecer límites entre la vida laboral y personal.



Incluso algunos se burlan del término y señalan que en realidad se trata solamente de cumplir con las labores asignadas en los horarios previamente acordados.



"La gente está renunciando silenciosamente, solo van a sus trabajos, hacen sus labores de 9 a 6 y se van. ¿Se dan cuenta que eso es trabajar? La gente está obsesionada con el trabajo, no tiene que ser la parte más importante de tu existencia", dijo en otro video uno de los comediantes del programa Daily Show.



Sin embargo, factores como el covid-19, la salud mental, la sobrecarga y agotamiento laboral pueden jugar un papel clave en este fenómeno.

¿El covid cambió su percepción sobre el trabajo y su importancia?

De acuerdo con una publicación del Foro Económico Mundial, los principales actores de la renuncia silenciosa son los jóvenes de la llamada Generación Z, es decir, los nacidos entre finales de los 90 y primera década de los 2000.



Este grupo en particular comenzó su vida laboral cuando la pandemia por covid-19 obligó al mundo a cambiar la manera en la que se trabaja y estudia. Un momento en la historia, que además fue muy reflexivo.



El covid-19 "ha cambiado el mundo del trabajo - y la seriedad con que lo tomamos", se lee en la publicación del Foro Económico Mundial.

El agotamiento es otra de las causas, según dijo la experta Maria Kordowics a la revista GQ, en un artículo citado por el Foro Económico Mundial. Según ella, la relación entre vida y trabajo no se puede diferenciar tan fácilmente, pues "la calidad de uno impacta directamente la experiencia del otro", explicó.



Por lo que renunciar silenciosamente "se trata de un esfuerzo consciente para mantener nuestro bienestar en la forma en que trabajamos, en lugar de correr el riesgo de agotamiento por trabajar largas horas o definirnos simplemente a través de nuestro trabajo", complementó.

El informe de Riesgos Globales 2021 del Foro Económico Mundial da como conclusión una realidad que plantea reflexiones sobre cómo se sienten los jóvenes en sus trabajos.



Según las cifras, el 80% de los jóvenes trabajadores de todo el mundo son vulnerables a la depresión, la ansiedad y la desilusión. Este último factor se clasifica en el octavo de la lista de mayores riesgos en el área laboral.

¿Siente que vive para el fin de semana?

Según el informe 2022 State of the Global Workplace de la consultora Gallup, hay una serie mantras que los trabajadores repiten en relación con sus empleos. Los más comunes son: 'Vivir para el fin de semana', 'mirar el reloj' y 'el trabajo es solo un cheque de pago'



Lastimosamente, según ese informe, solamente el 21 % de los trabajadores a nivel mundial están comprometidos con su empleo.



Uno de los factores que pueden favorecer la renuncia silenciosa es la falta de experiencias o variedad en la vida.

Pues de acuerdo con una encuesta de la consultora McKinsey, citada por el Foro Económico Mundial, lo que más valoran los jóvenes es la flexibilidad en sus empleos. Además, la encuesta probó que cada vez se eleva el número de personas que dejan sus trabajos tradicionales para emprender con un negocio o probar un trabajo menos común.



Asimismo, los resultados muestran que el 40% de los trabajadores de todo el mundo quiere dejar su trabajo en los próximos tres a seis meses.



