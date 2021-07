René Higuita perdió apuesta con exjugador tras derrota de Colombia

Las apuestas tras partidos de fútbol en los grandes torneos no son una novedad, pero hay unas más particulares que otras, como es el caso de los ex arqueros René Higuita y Sergio Goycochea, quienes emocionados apostaron por el triunfo de los equipos de los que fueron parte hace unos años: Colombia y Argentina, respectivamente.

En esta oportunidad, había un tatuaje y ropa interior de por medio.

Este martes se disputó el partido entre la ‘Tricolor’ y la Selección de Argentina en la semifinal de la Copa América que se celebra en Brasil. Luego de un empate 1-1, tuvieron que definir el finalista y rival de la legendaria Selección de Brasil desde la pena máxima, en donde Colombia perdió tras el fallo de tres de sus jugadores en dichos cobros.



Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona no lograron llevar a feliz término el cobro de los penaltis, pues sus ‘disparos’ fueron atajados por el arquero argentino Emiliano Martínez.



René Higuita, recordado por una de las épocas doradas del fútbol colombiano, y su popular jugada titulada ‘el escorpión’, se atrevió a pactar una arriesgada apuesta con el ex arquero argentino Sergio Goycochea.



Desde el inicio de la Copa América, ambos exporteros habían apostado que si Colombia llegaba más lejos en el torneo, el argentino debía tatuarse el histórico marcador que sufrió Argentina en las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos de 1994. Los argentinos perdieron 5-0 contra una ‘Tricolor’ dirigida por Francisco Maturana.



Empatamos esto, vamos que hoy pasamos a la final, vayan etiquetando aquí a sus mejores tatuadores nuestro amigo @OKGoyco90 necesitará uno. #ApuestaleAHiguita #ApuestaleAlPortero — René Higuita (@higuitarene) July 7, 2021

En caso contrario, si Argentina llegaba más lejos en el certamen para elegir el mejor equipo de fútbol del continente americano, el exportero de Nacional y la Selección Colombia debía modelar ropa interior para Goycochea.



Tras el resultado de este martes, favorable para el argentino, Higuita tendrá que cumplir su palabra y lucir la ropa interior que disponga Goycochea, quien celebró en su cuenta oficial de Twitter el triunfo de la ‘albiceleste’, a pesar de que reconoce que no fue el mejor partido para los argentinos.



“Partido muy complicado, friccionado, incómodo. Todo se define en los penales. Una serie que seguramente será tan pareja como el encuentro en sí mismo ¡Vamos Argentina!”, escribió.



Además, no desaprovechó la oportunidad para elogiar la actuación de su homólogo, Emiliano Martínez. “¡IM-PRE-SIO-NAN-TE lo de Dibu Martínez! Hoy fue flojo el partido de la Argentina, sufrido hasta el final, el primero en el que nos superaron en esta #CopaAmerica. Mucho para mejorar, eso es claro, pero hoy destaco la figura de un excelente arquero”, dijo.







