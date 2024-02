René Higuita mostró su finca en Antioquia con su colección de Pablo Escobar y Maradona

René Higuita es una leyenda del fútbol no solo en Colombia, sino en el mundo entero. A pesar de que se retiró hace unos años de este deporte, él nunca dejara de estar vinculado con el balón y hoy en día se ha consolidado como entrenador de arqueros del Atlético Nacional.



Gracias a su exitosa carrera profesional, hoy en día Higuita puede vivir tranquilo y sin mayores preocupaciones. Pues así lo mostró recientemente el programa 'La Red', donde enseñó que la finca en la que vive, la cual está ubicada en el municipio de Guarne, en Antioquia.

“Es una casa humilde, pero muy llena de amor”, le comentó el entrenador al programa de chismes.



Durante la nota, el periodista Carlos Vargas presentó los dos pisos de este inmueble, sin embargo, lo que más le llamo la atención fue un espacio llamado 'Museo René' en el que tiene trofeos, medallas, balones, camisetas de Fútbol y demás elementos que logró recolectar durante su carrera.



“Son recuerdos que me han dejado mis amigos o los rivales con los que yo he cambiado camisetas. Acá hay algunos guayos, por allá hay unos tenis de Pablo Escobar, unos guayos de Maradona, etcétera, etcétera, etcétera”, comentó.

En esa parte de la casa también guarda varias fotografías de cuando era más joven y estaba en la Selección Colombia. Asimismo, tiene algunos recuerdos con sus familiares y los famosos que se ha encontrado. En ese momento, también recordó el tiempo que estuvo en prisión y la impotencia que sentía al ser inocente.



“Rabia, porque uno no había hecho nada, entonces uno decía: 'si esto le pasa a Higuita que lo conocen, que no le estará pasando también a otros', pero entra uno a una realidad, no todos los que están en la cárcel son culpables”, aseguró.



En el primer piso de la casa se encuentra la sala, el comedor, la cocina, un área común, un bar con diferentes bebidas y un patio, que le recuerda su paso por el futbol profesional, pues tiene una pequeña cancha para divertirse en sus ratos libres.

Por otro lado, en el segundo piso de la vivienda se encuentran las habitaciones, destacando el dormitorio principal que comparte con su esposa, Magnolia Echeverri. Esta habitación también tiene un baño privado con una tina y un mueble con más de 20 perfumes, que son regalos que él suele tener con su mujer.



Por último, destacó que su lugar favorito es la barra de la cocina, ya que aprovecha los tiempos en que están cocinando para ir “picando” junto a su esposa.



“Yo lo que hago es sentarme acá, como están haciendo la comida, voy cogiendo y como son dos me hago con doña Magnolia”, concluyó.

