El mensaje de Residente a los colombianos por el paro nacional

Residente, uno de los cantantes más identificados con las luchas sociales en América Latina y el mundo, mostró su apoyo al paro nacional en Colombia del 28 de abril.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, el reguetonero aseguró que, si fuera colombiano, también estaría en contra de la reforma tributaria, una de las razones por las que se convocó a la movilización de este miércoles.



Hay que recordar que Residente, cuyo nombre real es René Joglar, es puertorriqueño.



“Si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria, más en estos momentos y más cuando nuestros gobernantes no saben manejar el dinero, se roban todo y luego el pueblo tiene que pagar”, dijo.



No es la primera vez que Residente se muestra a favor de las protestas en Colombia.

Durante el paro de noviembre de 2019, le confesó su "amor eterno a Colombia" y pidió por una lucha pacífica, para crecer y avanzar.



"Esto no es de izquierda ni de derecha, esto es del pueblo", dijo en ese momento, enfatizando en no politizar la protesta.



