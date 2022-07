Renato De Santa, un hombre de 40 años de Sao Paulo, Brasil, es conocido por las numerosas modificaciones que ha realizado a su cuerpo, como cubrirse de tatuajes y separar su lengua para que se vea como la de una serpiente.

De Santa comenzó con este proceso cuando tan solo tenía 18 años y, desde allí, se ha gastado un poco más de 37 millones de pesos colombianos en modificaciones estéticas.



Hasta el momento, el hombre ha comentado que es posible que tenga el 65 % de su cuerpo cubierto con tatuajes, pero que ahí no acaba su proceso para convertirse en “un demonio”.



Una de las últimas modificaciones que le ha realizado a su cuerpo fue marcarse el cráneo con los números ‘666’ por medio de la escarificación, un proceso en el cual se producen escaras en la piel por medio de incisiones superficiales.

A pesar de que la cifra tiene un simbolismo dentro de la Iglesia católica como “el número de la bestia”, haciendo referencia al diablo, De Santa lo hizo como una forma de protesta a esta entidad, más no como una idolatría.



“En esta época en mi país uno tiene que decir que cree en Dios. Si no lo haces, la gente no te mira con amabilidad, pero prefieren vivir en un mundo completamente hipócrita con dogmas y doctrinas creadas por el hombre. Mi intención es liberar sus mentes y mostrarles que todos pueden ser quien quieran ser”, comentó De Santa al medio británico ‘The Mirror’.

Además, dijo que la mayoría de veces que recibe comentarios odiosos en redes sociales son personas cristianas que le dicen que “se irá al infierno”. Pero, según él, eso no le incomoda.



A pesar de que el hombre se ha colocado implantes en la cabeza para que parezcan cuernos, la escarificación es una de las modificaciones que más le ha dolido.

En las próximas intervenciones que está programando para su cuerpo se encuentra un procedimiento para cortarse las orejas de tal manera que se vean como un “rompecabezas” e incluso, otras escarificaciones.

